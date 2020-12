One Piece: Kaido.

Un débat éternel. Une lutte sans fin entre coïncidences de la vie et des prophéties faites par des personnes qui, tout au long de l’histoire, ont été décrites comme des êtres dotés de dons divins et de capacités nostradamiques. Eh bien, c’est arrivé à nouveau. Suite à la diffusion de l’épisode 999 de One Piece, de nombreux fans se sont rendu compte qu’un gars avait prédit exactement ce qui allait se passer … il y a 5 ans!

La situation a été révélée par un utilisateur de Reddit, qui a cité un autre utilisateur qui, il y a 5 ans, avait évoqué la possibilité que Kaido – l’antagoniste diabolique et puissant de l’arc Wano – mange un fruit Uo Uo.

La théorie de Kaido et le fruit Uo Uo

Cet article contient des SPOILERS.

Au cours du chapitre 999 du manga One Piece, des événements assez intéressants se sont produits. En plus de quelques flashbacks en référence à Ace, nous voyons comment Queen et King se transforment pour arrêter Marco. D’un autre côté, Big Mom demande Kaido garder Nico Robin en vie.

Et pour couronner le tout, il est révélé que le fruit que Kaido a mangé était un fruit Uo Uo (“fruit koi”) type mythique. Si l’utilisateur de Reddit l’a prédit avec des pouvoirs spéciaux, s’il a une sorte de relation avec Eiichiro Oda ou les auteurs du manga, ou s’il s’agissait simplement d’une coïncidence fortuite … nous ne le saurons jamais. Une lutte éternelle, un débat éternel.

