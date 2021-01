La pandémie COVID-19 nous a quittés un noël atypique et une année si compliquée que les meilleurs cadeaux ont été, sans aucun doute, être en bonne santé, avoir un travail et pouvoir profiter, même un peu, de nos proches.

Il n’a jamais été aussi vrai que nous devons perdre quelque chose pour apprendre à le valoriser comme il le mérite vraiment. C’est l’une des leçons les plus importantes de 2020 et de la pandémie COVID-19., et il semble que, malheureusement, nous allons devoir le «réviser» pendant encore quelques mois. En regardant du côté positif, je ne peux dire qu’une chose, et c’est que le moment venu, nous profiterons de tous ces câlins, ces bons moments et ces “aventures” que nous avons en suspens comme jamais auparavant.

En attendant, nous voulons partager avec vous un nouvel article d’opinion dans lequel tu es le centre d’attention. Dans cet article, je vous encourage à nous dire, dans les commentaires, quels cadeaux vous avez reçus ce Noël, et quel composant (ou composants) de votre PC souhaiteriez-vous mettre à jour en 2021.

Noël 2020 et cadeaux: une année compliquée

La vérité est que Je voulais avoir une PS5, plus que tout pour profiter des exclusivités Sony et pour profiter de tout ce que j’ai accumulé au cours des dernières années en jouant avec une PS4, mais finalement ça ne pouvait pas être. Ma partenaire savait que j’étais excitée et que j’allais en faire une, alors elle m’a dit avec une totale confiance qu’elle me le donnait, de le laisser entre ses mains.

Malheureusement, les problèmes de rupture de stock, associés aux dommages des revendeurs, vous a empêché de trouver une unité à un prix raisonnable. Il est venu me demander à l’époque s’il y avait une alternative, mais comme la plupart de nos lecteurs le savent, la seule option était de rechercher des sites de revente et d’acheter une unité à un prix gonflé. À la fin, je lui ai dit d’abandonner, que je n’étais pas dans une course folle, et que rien ne se passe.

C’est très curieux, car J’allais avoir un seul don technologique, et au final j’ai fini par en avoir plusieurs non technologiques que j’aimais aussi beaucoup, comme par exemple la figurine de «Vault Girl», de Fallout 4, et celle de C-18 Glitter et Glamour, avec laquelle j’ai élargi ma collection. J’ai également reçu une figurine V de Cyberpunk 2077, beaucoup de vêtements, quelques jeux pour lesquels j’avais des boucles d’oreilles pour PS4 et un parfum.

Je ne peux pas me plaindre, même si l’une des choses les plus importantes pour moi a été de pouvoir fermer une autre année avec toi, et précisément 2020 était l’une des meilleures années de toute l’histoire de MuyComputer. Cela a été l’un des meilleurs “cadeaux” que j’ai reçus cette année, et chacun de vous me l’a donné, alors Je veux vous remercier.

Maintenant c’est à vous, quels cadeaux avez-vous reçus ce Noël? Les commentaires sont les vôtres.