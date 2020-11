L’un des avantages d’iOS est sa large compatibilité avec les modèles d’iPhone vétérans. Et c’est qu’à l’ère actuelle où si vous avez un smartphone Android de 3 ans, vous risquez d’être obsolète et sans prise en charge de la prochaine version du système d’exploitation, ou de la couche de personnalisation qui gère la marque du terminal -EMUI, MIUI, une interface utilisateur– Ce que fait Apple est remarquable.

iOS 15 2021

iOS 14 est la version du système d’exploitation pour vos mobiles qu’Apple a publié ce 2020, et qui est compatible avec les modèles suivants:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

Comme on peut le voir, il atteint l’iPhone 6s et l’iPhone SE de 1ère génération, deux terminaux très appréciés des utilisateurs Apple qui ont 5 et 4 ans depuis leur lancement sur le marché, ce qui en termes actuels de vitesse technologique les rend un peu moins que reliques mobiles.

Adieu l’iPhone 6s et l’iPhone SE 1ère génération

Pour cette raison, ces deux smartphones Apple pourraient manquer de support officiel l’année prochaine 2021: selon le site ., le site israélien Le vérificateur a publié un article dans lequel il souligne que Ces deux modèles d’iPhone seront exclus du casting de support pour le prochain iOS 15, sortie prévue en 2021. Les iPhone 6 comme l’iPhone SE de 1ère génération ne seraient pas compatibles avec le système d’exploitation Apple suivant.

Comme toutes les fuites d’informations, The Verifier a une histoire de succès et de ratés, en fait, il avait raison quand il a dit que l’iPhone 5s et l’iPhone 6 ne seraient plus pris en charge après iOS 12, et quand il a souligné qu’iOS 14 serait compatible sur tous les téléphones Apple. Ils avaient iOS 13. Mais même ainsi, c’est officiellement une rumeur, et il nous reste encore plus de six mois pour commencer à voir iOS 15 et presque un tout pour savoir si les deux smartphones seront laissés de côté.

Pourquoi n’auraient-ils pas iOS 15

Mais quel serait le motif d’Apple pour les laisser de côté, si la rumeur était vraie? Pour commencer, avec l’iPhone 12 mini et l’iPhone SE de 2e génération, Apple a 2 téléphones portables en magasin avec la technologie actuelle conforme au design de l’iPhone 6s. En fait, l’iPhone SE 2 est presque identique à l’iPhone 6 en termes de conception, mais mis à jour avec le processeur A13 à l’intérieur.

L’iPhone 12 mini est physiquement plus petit, mais offre un écran plus grand en raison de sa conception bord à bord, ainsi que du processeur A14 et d’un système de caméra amélioré.

Ceci, ajouté aux années sur le marché et aux problèmes supposés qu’un système aussi nouveau que iOS 15 deux mobiles avec 5 et 6 ans sur le marché en 2021, ce sont des raisons de les exclure officiellement. Donc, pour l’instant, c’est peut-être la liste des Modèles d’iPhone compatibles avec iOS 15:

iPhone 13 2021

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2e génération)