WhatsApp est l’application préférée de plus de 2000 millions d’utilisateurs par mois pour discuter, envoyer des photos et passer des appels vocaux et vidéo. Lorsque 2009 a fait ses débuts, les mobiles étaient totalement différents et environ 70% des smartphones en vente avaient des systèmes d’exploitation proposés par BlackBerry et Nokia.

Les OS mobiles proposés par Google, Apple et Microsoft, qui représentent désormais 99,5% des ventes, représentaient à l’époque moins de 25% des ventes. Et comme tout, les modèles plus anciens sont à la traîne en termes de performances et de fonctions.

Minimum iOS 9 et Android 4.0.3

Si votre mobile est un Android, la version minimale dont vous avez besoin pour utiliser WhatsApp est Android 4.0.3. Pour vous faire une idée, Android 4.0.3 a été lancé il y a 9 ans, en 2011, donc si votre mobile, bien qu’il ait plusieurs années, a au moins 8 ans, vous pouvez toujours continuer à utiliser WhatsApp – une autre chose est qu’il est dangereux en raison de à ce que le fabricant ne publie plus de correctifs de sécurité pour le terminal.

Quant aux iPhones, Apple a sorti iOS 9 en 2015, il y a 5 ans. Et iOS 9 ou version ultérieure est le moins dont vous aurez besoin. Par conséquent, vous pourrez au moins continuer à utiliser WhatsApp sur les modèles d’iPhone suivants:

iphone 4siphone 5iphone 5siphone 5ciphone 6iPhone 6S

En dessous de ceux-ci, c’est-à-dire de l’iPhone 4 à 1, vous ne pourrez plus continuer à utiliser WhatsApp. En résumé:

Téléphones compatibles avec WhatsApp en 2021

Ceux avec Android avec système d’exploitation 4.0.3 ou version ultérieureiPhone avec iOS 9 ou version ultérieure Certains modèles de téléphone avec système d’exploitation KaiOS 2.5.1 ou version ultérieure, y compris les appareils JioPhone et JioPhone 2

Comment savoir si vous pouvez continuer à utiliser WhatsApp en 2021

Vous ne savez pas quelle version du système d’exploitation fonctionne sur votre téléphone? Faites ceci pour découvrir:

Android

Accéder à Réglages (l’icône d’engrenage), recherchez une section intitulée À propos du téléphone ou avec un nom similaire, et dans la section Informations sur le logiciel vous verrez la version Android que vous avez installée.

ios

Le chemin sur les iPhones est Paramètres> Général> Sélectionner les informations, vous y verrez quelle version d’iOS vous avez installée.