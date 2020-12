Tout ce que vous devez savoir sur les téléphones avec écran HDR: ce que cela signifie, à quoi cela sert et bien plus encore.

Depuis quelque temps maintenant, le Technologie HDR C’est devenu l’une des grandes tendances à laquelle de plus en plus de fabricants de smartphones ont adhéré, après que l’industrie de la télévision ait écrasé ce terme pendant des années.

Mais il est logique que la façon de consommer du contenu sur un mobile est très différente comment consommer du contenu sur un téléviseur. Et pourtant le HDR sur mobile C’est déjà l’un des plus courants, qui ne peut manquer dans aucun terminal dont le prix dépasse une certaine barrière.

Le problème est que même aujourd’hui, cela ne semble pas tout à fait clair à quoi sert le HDR sur nos écrans mobiles ni comment cela fonctionne. Par conséquent, notre objectif dans ce guide est d’expliquer Tout ce que tu dois savoir à propos de cette technologie et découvrez comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.

Qu’est-ce que le HDR et comment ça marche?

La signification du HDR est High Dynamic Range ou High Dynamic Range. Ceux qui aiment la photographie connaissent probablement déjà ce concept. À l’époque, nous avons déjà expliqué plus en détail ce qu’est le HDR quand on parle de photographie, et les différences entre le HDR appliqué aux écrans et le HDR appliqué à la photographie.

Même ainsi, il vaut la peine de revoir ce terme. Quand on parle de HDR sur les écrans mobiles, nous voulons dire le rapport existant entre les valeurs minimale et maximale de couleur, de contraste et de luminosité.

En d’autres termes, plage dynamique fait référence à la gamme de couleurs qu’un écran peut afficher entre les points les plus sombres et les plus clairs. Si nous parlons d’un plage dynamique élevée, nous parlons d’un écran capable de représentent un grand nombre de couleurs intermédiaires entre ces deux points.

En offrant un plus grand nombre de valeurs intermédiaires, contraste et luminosité Ce sont deux aspects du panneau qui bénéficient des panneaux SDR –Standard Dynamic Range–. Après tout, étant capables de représenter plus du spectre visuel que les panneaux de plage dynamique standard, ils sont également capables de émettent une plus grande quantité de lumière et de différencier davantage les différentes nuances de la même couleur – il est courant de voir comment sur les écrans sans HDR les parties sombres d’une image sont considérées comme des «taches» noires, tandis que sur les écrans HDR, il est possible de différencier plus facilement les tons.

Qu’est-ce que cela signifie si mon écran mobile est doté du HDR?

Pour que l’écran d’un téléphone mobile a le sceau qui certifie la compatibilité avec le contenu HDR, doit avoir été conçu sur la base d’une série d’exigences, nécessaires pour obtenir ladite certification.

Ces exigences sont liées aux niveaux de luminosité du panneau, contraste et gamme de couleurs pris en charge. En ce sens, non seulement les niveaux de luminosité maximum et minimum qui peut atteindre l’écran, mais aussi le plage de niveau d’éclairage intermédiaire.

En ce qui concerne la gamme de couleurs, le Les écrans HDR doivent pouvoir dépasser l’espace colorimétrique Rec.709, destiné aux panneaux SDR. Par conséquent, la chose la plus courante est de voir comment les fabricants annoncent leurs écrans mobiles comme capable de couvrir le spectre de couleurs DCI-P3, actuellement utilisé par l’industrie cinématographique. À l’avenir, l’objectif est de rendre les panneaux capables de afficher 100% de l’espace colorimétrique Rec.2020, qui couvre 76% du spectre visible.

Entre également en jeu la profondeur de la couleur, qui fait référence à la quantité d’informations que nous pouvons stocker et recréer pour chacune des couleurs primaires: rouge, vert et bleu.

Les écrans SDR présentent une profondeur de couleur RVB 8 bits, capable de représenter un total de 16,7 millions de couleurs. Ils semblent nombreux, mais ils ne sont rien quand on les compare avec les 1047 millions de couleurs Panneaux HDR et leur profondeur de couleur de 10 bits.

En termes pratiques, que l’écran de votre mobile a HDR signifie que vous pouvez consommer du contenu créé à l’aide des techniques HDR grâce aux applications qui le supportent, bénéficiant d’une meilleure qualité d’image en termes de couleur, de contraste et de luminosité.

Le HDR des mobiles est-il le même que celui des téléviseurs?

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la manière la consommation de contenu sur un téléviseur est très différente la façon dont cela se fait sur un smartphone. Dans le premier cas, on consomme généralement le contenu avec l’appareil toujours situé au même endroit et des conditions d’éclairage similaires tout au long de la journée. Cela fait un paramètres de couleur, de luminosité et de contraste est valable dans la plupart des situations.

Sur les mobiles, c’est différent: étant donné sa nature portable, la plupart des gens consommer du contenu via leurs mobiles dans tout type de lieu, quelles que soient les conditions d’éclairage extérieur.

Malgré cela, la réalité est que La technologie HDR dans les mobiles est très similaire à la technologie HDR dans les téléviseurs. Tant et si bien que dans les deux cas la même Normes HDR, et la façon dont les panneaux sont développés utilise également les mêmes techniques et exigences techniques que celles utilisées pour obtenir la certification. La seule différence à cet égard se trouve dans l’une des normes de l’Alliance UHD, qui précise que le Les téléviseurs HDR doivent avoir une résolution 4K. Dans le cas des mobiles, ce n’est pas nécessaire.

HDR, HDR10, HDR10 +… Tous les types et différences HDR

Dans la technologie HDR, il est possible de trouver différents normes. Chaque norme a ses propres exigences techniques, et bien qu’elles soient toutes développées sur la base des mêmes principes, il y a différences entre eux.

HDR10

La Consumer Technology Association a annoncé la Norme HDR10 –Nommé HDR10 Media Profile à ses débuts–. Ce profil est ouvert, afin que tout fabricant ou entreprise puisse l’utiliser dans ses produits et services.

Il utilise l’espace colorimétrique Rec.2020 et une profondeur de couleur de 10 bits.

Depuis sa création, ce standard ouvert a été utilisé par un grand nombre d’entreprises telles que LG, Sony, Samsung, Microsoft ou Apple.

HDR10 +

Comme son nom l’indique, HDR10 + est une extension qui dérive de HDR10. Les améliorations résident dans la possibilité de ajouter des métadonnées dynamiques, de sorte que les panneaux compatibles soient capables de régler le niveau de luminosité pour chaque scène ou chaque image.

Il a été présenté en 2017 par Amazon Video et Samsung, et utilisez toujours un Profondeur de couleur 10 bits. Cependant, un support est ajouté pour Résolution 8K.

Comme HDR10, HDR10 + est une norme ouverte. Les entreprises qui l’utilisent doivent payer un frais d’administration annuels, au lieu d’une redevance pour chaque unité vendue comme avec les autres technologies.

Dolby Vision

La célèbre entreprise Laboratoires Dolby a aussi son propre standard HDR. C’est également la norme utilisée par des plateformes telles que Netflix.

Il s’agit d’une norme qui partage certaines fonctionnalités avec la norme HDR10, comme la prise en charge du spectre de couleurs Rec.2020. Cependant, elle ajoute un plus grande profondeur de couleur grâce à son RVB 12 bits Bien qu’il n’y ait pratiquement aucun contenu produit en 12 bits ou des téléviseurs qui le prennent en charge.

En plus de cela, alors que les écrans certifiés pour fonctionner avec la norme HDR10 doivent atteindre un maximum de 1000 nits, ceux qui ont la certification Dolby Vision peuvent éclairer à un maximum de 4000 nits.

Mais ces avantages ont un prix: comme il s’agit d’une technologie sous licence, les fabricants et les plates-formes doit payer des frais à Dolby Laboratories dans le concept de redevances. Quota qui, à la fin de la journée, peut se traduire par un surcoût pour les consommateurs.

Comment profiter de l’écran HDR de mon mobile?

Ce n’est pas parce qu’un écran est compatible HDR que tout le contenu affiché à l’écran sera mieux vu.

Afin de profiter des avantages offerts par cette technologie, en plus d’avoir un mobile avec écran HDR, tu dois t’assurer que les plates-formes vidéo que vous utilisez prennent également en charge cette technologie.

Aujourd’hui, la grande majorité des services de contenu à la demande sont Prise en charge HDRy compris YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, HBO.

Dans certains cas, en outre, les plates-formes elles-mêmes marquera ce contenu créé pour être apprécié sur les écrans HDR avec une sorte d’indicateur qui fait référence à votre meilleure qualité d’image.

D’autre part, il convient de mentionner que certains services conserver le contenu HDR exclusivement pour les membres de leurs forfaits les plus chers. C’est le cas de Netflix, où il n’est possible de lire du contenu HDR que si vous avez un abonnement actif à son plan Ultra HD.

88 mobiles compatibles HDR

De plus en plus de fabricants choisissent équipez vos terminaux d’écrans compatibles avec le contenu HDR, et tout indique que dans un avenir pas trop lointain, ce trait sera presque obligatoire sur les smartphones, quel que soit le prix.

Bien qu’il n’y ait pas liste avec tous les mobiles Android avec écran HDR, Netflix nous propose sa propre liste de terminaux compatibles avec votre HDR. Actuellement, ce sont les appareils qui le composent:

