Cela peut être direct ou indirect, mais il est fort probable qu’à un moment de votre vie, vous ayez subi une situation liée au vol ou à la perte d’un téléphone mobile. Heureusement, il existe des moyens de localiser un mobile perdu, notamment: Gestionnaire d’appareils Android, L’outil de Google à cet effet.

Il est donc nécessaire de vous dire en détail comment utiliser cette fonction pour en tirer le meilleur parti, soit via un téléphone portable ou via votre ordinateur, ainsi que de vous expliquer limites et autres facteurs à considérer avant de l’utiliser.

Gestionnaire de périphériques Android à partir du PC

Si vous avez perdu ou égaré votre mobile, vous pouvez toujours vous tourner vers l’ordinateur pour essayer de le localiser, le bloquer ou effacer ses données. Comme nous l’avions prévu, Android Device Manager est l’outil de Google pour trouver notre appareil en cas de vol ou de perte. Cela ne nécessite même pas que l’application soit installée, car cela fonctionne via notre compte Google.

Nous pouvons gérer tout ce qui concerne Android Device Manager à partir de l’ordinateur. Entrez simplement le même compte Google que celui utilisé par votre téléphone

Pour gérer cela depuis l’ordinateur, nous n’avons qu’à accéder à la version Web, où nous verrons une interface assez simple. Sur la gauche, nous voyons notre liste d’appareils, disposés horizontalement. Lorsque vous en choisissez un, l’heure de la dernière connexion, le réseau auquel il est connecté (en cas de connexion à un réseau WiFi) et la batterie restante sont affichés. Sur la droite, nous verrons une carte avec la zone et le point exact où se trouve le téléphone.

En revenant à gauche, les options sont ici trois.

Jouez un son pendant cinq minutes. Verrouillez l’appareil et déconnectez-vous de votre compte Google. Effacez complètement le contenu du téléphone.

Gestionnaire d’appareils Android depuis un mobile

Le Gestionnaire d’appareils Android peut également être utilisé à partir de votre téléphone mobile, qu’il s’agisse d’un téléphone secondaire que vous possédez, ou de celui d’un ami ou d’un parent, pour localiser votre mobile perdu. Il ne vous reste plus qu’à télécharger l’application et à entrer votre compte Google. L’application a un mode invité, afin que nous puissions l’ajouter rapidement même s’il n’est pas précédemment enregistré sur le téléphone.

Le fonctionnement de l’application est identique à sa version PC, mais avec des différences logiques lors du changement de format

Le fonctionnement est identique à celui de l’utilisation de ce service depuis l’ordinateur, être capable d’exécuter les mêmes fonctions de reproduction sonore, de blocage d’appareil ou d’effacement complet du contenu. La différence ici vient du format de l’application, dans lequel on voit dans la partie supérieure où se trouve le mobile, et dans la partie inférieure les fonctions que l’on peut effectuer.

Trouver mon appareil

Ce qu’il faut garder à l’esprit lors de l’utilisation du Gestionnaire d’appareils Android

Le Gestionnaire d’appareils Android a un problème principal: il faut que le téléphone ait une connexion Internet. Dès que quelqu’un éteint votre mobile, vous ne pourrez plus le localiser où qu’il se trouve. D’un autre côté, cela dépend complètement de votre compte Google. Cela signifie que, s’ils formateront votre téléphone, vous ne pourrez rien faire non plus, car les informations ne seront pas disponibles.

Par conséquent, si vous souhaitez utiliser cet outil pour localiser votre mobile, il est conseillé agir le plus rapidement possible, avant d’éteindre le téléphone ou d’essayer de le formater.