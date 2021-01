Voulez-vous tout savoir sur Android TV? Dans ce guide, nous expliquons ce que c’est, comment avoir un téléviseur avec Android TV et ses meilleures applications et fonctions.

Écrit par Beatriz Alcántara sur Android TV

Android TV est un système d’exploitation pour téléviseurs développé par Google qui peut donnez une nouvelle vie au téléviseur que vous avez à la maison. Bien qu’il ait gagné en popularité ces dernières années, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi sert ce système et comment ils peuvent l’utiliser.

Cette ignorance va se terminer avec ce guide complet sur Android TV, dans lequel nous expliquons de quoi il s’agit et à quoi cela sert, comment pouvez-vous avoir android tv, et quels sont-ils ses meilleures applications et fonctions pour tirer le meilleur parti de cette formidable invention de Google.

Sans plus de délai, nous entrons pleinement dans Android TV pour vous dire tout ce que vous devez savoir sur lui.

Qu’est-ce qu’Android TV et à quoi sert-il?

Android TV est la version du système d’exploitation Android développé par Google spécifiquement pour les téléviseurs. De cette façon, vous pouvez profiter d’une télévision intelligente et de tous ses avantages, comme regarder vos séries préférées sur des applications comme Netflix, HBO ou Amazon Prime Video.

Et est-ce qu’avec Android TV, vous pouvez utiliser sur votre téléviseur certaines des applications que vous utilisez sur votre mobile en les téléchargeant à partir du même endroit, le Play Store que vous trouverez dans le système. Ainsi, vous pouvez accéder aux applications mentionnées ci-dessus et aussi d’autres comme YouTube, Spotify et des jeux comme BombSquad, Final Fantasy ou Asphalt 8: Airborne. Tous ont été adaptés pour que vous puissiez les utiliser sur votre téléviseur.

Savoir plus: Comment utiliser votre mobile comme clavier pour votre télévision avec Android TV et d’autres systèmes

De plus, avec Android TV, vous pouvez utilisez l’Assistant Google avec votre voix, naviguez entre les contenus de manière simple et intuitive et diffusez du contenu de votre mobile vers le téléviseur, car Chromecast est intégré.

En bref, Android TV est un système d’exploitation pour téléviseurs qui vous permet de profiter de cet appareil options de divertissement étendues grâce aux applications que vous pouvez installer. Netflix, YouTube, Spotify et des jeux comme Crossy Road en font partie, bien que plus tard, nous développerons et recommanderons les meilleures applications à installer sur Android TV.

Comment puis-je avoir Android TV?

Après avoir connu ce qu’est Android TV et à quoi il sert, il est temps de découvrir comment vous pouvez l’avoir sur votre téléviseur. Il existe deux options: acheter un téléviseur avec Android TV intégré ou connecter un téléviseur ou une clé avec Android TV à votre téléviseur non intelligent.

Ensuite, Nous recommandons les meilleurs téléviseurs avec Android TV et les meilleurs TV Box et sticks pour vous de choisir entre tous. Selon vos besoins particuliers, l’achat idéal sera l’un ou l’autre.

Achetez un téléviseur avec Android TV intégré

Si vous devez acheter un nouveau téléviseur, quelle meilleure façon d’avoir déjà intégré le système Android TV. Actuellement, il est facile de trouver des téléviseurs avec Android TV sur le marché, par exemple, les téléviseurs Xiaomi, car tous les téléviseurs du fabricant arrivent avec Android TV 9.0.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du téléviseur Xiaomi Mi TV 4S 55 pouces, Android TV offre une expérience fluide et intuitive avec une performance remarquable, et c’est l’un des avantages qui jouent en faveur de l’achat de ce téléviseur.

Savoir plus: Xiaomi Mi TV 4S 55 ″

Un autre fabricant qui a beaucoup misé sur Android TV est Sony, l’un des premiers à inclure ce système d’exploitation et avec plusieurs modèles sur le marché actuel qui le composent. Pour mettre en valeur certains d’entre eux, nous vous recommandons le téléviseur Sony XH81 43 ″ -avec résolution 4K- et la série Sony XF75, où vous pouvez trouver les téléviseurs 43 ″, 49 ″, 55 ″ et 65 ″.

La marque Phillips a également des téléviseurs avec Android TVcomme la série Philips Perfomance 58 ″ et le téléviseur Philips 55OLED804 / 12, avec écran 4K OLED, HDR10 + et Ambilight.

Savoir plus: Les meilleurs téléviseurs avec Android TV que vous pouvez acheter dès maintenant

Il existe plusieurs fabricants de téléviseurs qui ont déjà Android TV dans leurs nouveaux modèles, il vous suffit donc regardez cet aspect lorsque vous allez acheter un nouveau téléviseur si vous souhaitez accéder à toutes les vastes possibilités de divertissement que ce système Google vous offre.

Connectez une TV Box ou utilisez Android TV à un téléviseur qui ne l’a pas

Si votre téléviseur ne dispose pas d’Android TV, mais que vous ne souhaitez pas en acheter un nouveau qui l’intègre, la meilleure solution est de connectez une TV Box ou une clé avec Android TV. Ces appareils ajoutent Android TV à votre téléviseur non intelligent, étendant considérablement ses fonctionnalités.

Parmi les meilleurs Android TV Box se distinguent les Boîte de télévision Xiaomi MiQu’est-ce que tu peux acheter pour environ 70 euros; l’Android TV Box T9, au prix d’environ 30 euros, et l’Android TV Box 10, qui tourne autour de 40 euros.

Savoir plus: Le meilleur Stick TV pour transformer votre téléviseur en smart

Entre les meilleurs bâtons avec Android TV On retrouve le Mi TV Stick, pour un prix qui tourne autour de 40 euros, le Xiaomi Mi TV Stick, pour environ 35 euros, et le NVIDIA Shield TV, pour 160 euros et avec une compatibilité avec 4K, HDR10 et Dolby Vision HDR.

La TV Box et le stick avec Android TV intégrer ce système d’exploitation à votre téléviseur lorsque vous le connectez. Ainsi, même si ce n’est pas intelligent, vous pouvez regarder des séries sur les applications Netflix et HBO, regarder des vidéos sur YouTube, écouter de la musique sur Spotify ou jouer à vos jeux préférés.

Quelles applications populaires sont sur Android TV?

Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de certaines des applications que vous pouvez installer sur Android TV pour tirer le meilleur parti de cet appareil sur votre téléviseur. Netflix, Spotify, HBO, YouTube, Google Chrome ou Twitch sont les plus connus, mais il existe d’autres applications gratuites pour Android TV et TV Box que vous devriez connaître.

Tout d’abord, si le lanceur Android TV ne vous convainc pas, vous pouvez donnez au système une autre apparence en téléchargeant des applications comme Square Home Launcher et Lanceur de télévision simple. Ensuite, pour bien gérer les fichiers que vous avez, nous vous recommandons d’utiliser un navigateur comme X-plore File Manager.

Si vous souhaitez lire le contenu que vous avez téléchargé sur l’appareil lui-même, vous pouvez télécharger des lecteurs appelés VLC et MX Player à partir du Play Store, avec lesquels vous pouvez lire des fichiers de différents formats, tels que MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS et M2TS.

Enfin, si vous souhaitez protéger votre vie privée, vous pouvez également installer l’application sur Android TV et TV Box TunnelBear VPN, pour éviter les limitations géographiques lors de l’accès à des sites Web d’autres pays.

5 choses que vous pouvez faire avec Android TV

Comme nous l’avons évoqué dans les lignes précédentes, Android TV vous ouvre les portes d’un vaste monde de divertissement grâce à votre télévision. L’une des principales choses que vous pouvez faire avec ce système d’exploitation est regardez vos séries et films préférés sur des applications comme Netflix, HBO, Amazon Prime Video ou Disney +.

De plus, avec Android TV, vous pouvez également diffuser du contenu de votre mobile vers le téléviseurcar il a Chromecast intégré. Ainsi, vous pouvez montrer le contenu de votre mobile à d’autres personnes en grand sur l’écran du téléviseur.

Comme nous l’avons également mentionné ci-dessus, sur Android TV, vous pouvez télécharger des jeux, c’est donc l’une de ses fonctions les plus remarquables. Asphalt 8 et Final Fantasy IX sont quelques-uns des titres les plus remarquables dont vous pouvez profiter sur votre télévision avec ce système d’exploitation.

Savoir plus: Vous pouvez donc déjà avoir l’interface Google TV sur votre Android TV

Comme sur votre mobile Android, sur Android TV ou TV Box, vous pouvez également surfer sur Internet avec des navigateurs comme Google Chrome ou Puffin TV, et accédez ainsi à n’importe quel site Web lorsque vous en avez besoin.

Enfin, et comme vous devrez écrire à plusieurs reprises, vous pouvez utiliser votre mobile comme clavier pour votre télévision avec Android TV. Nous savons tous que la télécommande n’est pas l’appareil le plus confortable lorsque vous devez écrire, nous vous recommandons donc connectez votre mobile et écrivez à partir de celui-ci, par exemple, lorsque vous allez utiliser le navigateur pour effectuer une recherche.

Android TV est un système très complet pour les téléviseurs, donc nous vous encourageons à l’essayer, soit en achetant un téléviseur avec Android TV intégré, soit via une TV Box ou une clé pour votre téléviseur. Vous pouvez donc essayer toutes les fonctions dont nous avons parlé, et bien plus que ce que cache Android TV.