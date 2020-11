Concanaco Servytur promeut l’utilisation des plateformes de collecte numérique (CoDi) à El Buen Fin.

L’événement se tiendra du 9 au 20 novembre, un format allongé et un calendrier que les marques ne manqueront pas.

8 consommateurs sur 10 se sentent en sécurité lorsqu’ils achètent en ligne pendant la période temporaire.

La bonne fin Il se tiendra pendant 12 jours, du 9 au 20 novembre, y compris le jour non ouvrable du 16 de ce mois, qui correspond à la commémoration de la Révolution mexicaine.

C’est une date qui représente une énorme opportunité de vendre ce qui n’a pas pu être retiré des stocks face à une crise économique en raison de la contingence, en plus du fait que des milliers de Mexicains ne veulent pas sortir dans les magasins et que beaucoup d’autres ne peuvent pas faire confiance que les produits arriveront correctement s’ils les achètent dans le commerce électronique.

Avant la prévention des contagions ou par contact avec de l’argent liquide, mais aussi du vol, pour que le consommateur continue à faire confiance à l’événement, la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco Servytur) promeut l’utilisation des plateformes de collecte numérique (CoDi) de la Banque du Mexique (Banxico).

L’instance recommande qu’en cas de contingence la méthode CoDi soit utilisée, pour réduire l’utilisation d’espèces et comme mesure de sécurité supplémentaire: «en n’apportant pas d’espèces avec vous, vous êtes moins susceptible d’être violé dans vos actifs, tout en évitant la gestion du papier-monnaie, un élément qui peut être un émetteur ».

CoDi est un moyen de paiement qui peut encourager la consommation interne, basé sur le fait que l’année dernière plus de 13,5 millions de personnes ont effectué une opération ou une activité bancaire en ligne, et 12,2 millions d’entre elles l’ont fait via leurs appareils mobiles .

Concernant le spectre de couverture de la plateforme, l’agence a souligné que selon les chiffres de Banxico, il y a actuellement 5,5 millions de comptes validés et plus de 140 entités qui gèrent SPEI qui ont manifesté leur intérêt à accepter des transactions via des collections numériques.

Selon une étude réalisée par le Association mexicaine des ventes en ligne (AMVO), L’intérêt pour le Good End 2020 reste élevé, car 7 acheteurs en ligne sur 10 envisagent d’acheter un produit ou un service.

Les Mexicains envisagent d’acquérir des articles électroniques et de mode, en particulier des appareils électroménagers et liés à la maison lors de cette édition. Et pas seulement cela, la moitié des répondants Ils dépenseront plus en ligne, 2 sur 10 prévoient de dépenser plus de 10 000 pesos et le feront principalement avec une carte de crédit.