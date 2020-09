Les jeux vidéo ont aidé de nombreuses personnes à survivre à cette souffrance appelée quarantaine. Cependant, il est vrai que certains d’entre nous n’ont pas accès à des jeux populaires tels que Animal Crossing ou Fall GuysC’est parce que nous n’avons pas de console de jeux vidéo à la maison. Si tel est votre cas, ne vous inquiétez pas, nous parlerons aujourd’hui de Parmi nous, le jeu du moment dont la popularité tient peut-être à son accessibilité à tous.

Sûrement sur les réseaux sociaux, ils ont déjà vu divers mèmes concernant ce jeu, et bien sûr s’il est devenu un véritable phénomène Internet. Bien que ce ne soit pas un jeu récent, Parmi nous a réussi à voler le cœur de la majorité des utilisateurs du web, ceci grâce à sa dynamique assez simple.

Si vous avez envie d’entrer parmi nous, mais que vous ne comprenez tout simplement pas de quoi il s’agit, ne vous inquiétez pas, ici nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce jeu vidéo:

Qu’y a-t-il parmi nous?

Parmi nous est un jeu qui a été créé en 2018, mais cela a pris une grande pertinence jusqu’à présent en septembre 2020. Une grande partie de cela grâce aux streamers (personnes qui jouent à des jeux vidéo et diffusent leurs jeux en ligne), qui ont récemment popularisé le jeu.

Le concept de Among Us est assez simple: 10 membres d’équipage voyagent à bord d’un vaisseau spatial, où ils doivent accomplir certaines tâches telles que détruire des météorites, jeter les ordures, réparer des circuits, etc. Cependant, tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car parmi eux voyagent un ou plusieurs imposteurs qui tenteront de les assassiner pour les empêcher de terminer leur travail. Le tout sans que personne ne les voie.

Vous devez convaincre tout le monde de ce que vous croyez

La vraie mission du jeu vient quand quelqu’un est témoin d’un meurtre ou, un joueur croit avoir découvert l’imposteur du navire. Et c’est que dans la cafétéria (où les jeux commencent) il y a un bouton pour appeler une réunion d’urgence, dans lequel chaque joueur doit argumenter qui est l’imposteur et pourquoi il le pense.

Plus tard, un vote sera fait où «Funarán» (expulsé) la personne la plus soupçonnée – Celui qui recueille le plus de voix à la fin -, qui sera retiré du navire.

Là les joueurs sauront si c’était vraiment l’imposteur qui a été laissé de côté (et l’équipage a gagné la partie) ou si tout le monde s’est laissé manipuler et a éliminé l’un de ses coéquipiers, qui après cela ne peut participer qu’en tant que fantôme. Autrement dit, personne ne pourra vous voir et vous ne pourrez rien commenter dans le chat de groupe.

Vous pouvez jouer avec des amis ou des joueurs du monde entier

Parmi nous contient différentes salles où l’on peut jouer en ligne avec divers joueurs du monde. Mais aussi, il a la modalité de des salles privées où vous pouvez jouer avec vos amis, À qui il suffit de partager le code de votre vaisseau (il y a toujours quatre lettres majuscules) pour qu’ils puissent rejoindre la partie.

Mieux encore, comme nous l’avons mentionné précédemment, ce jeu est disponible pour iOS, Android et même PC. Il suffit que votre smartphone réponde aux spécifications définies par le jeu et qu’il l’ait déjà, vous pouvez personnaliser votre petit astronautea, soit en changeant sa couleur, soit en ajoutant quelque chose comme un chapeau de cowboy ou même un masque.

Il est important de mentionner que Parmi nous a également une version payante, où évidemment le jeu vous permet d’avoir plus de costumes, d’animaux de compagnie et d’accessoires pour que votre astronaute (pas un haricot avec un œil) soit plus à l’écoute. Maintenant oui, qui est prêt à trouver l’imposteur et à accomplir ses tâches à l’intérieur du navire?

Maintenant, quelques mèmes à ce sujet:

Personne:

Le mec qui continue de regarder les caméras dans Among Us: pic.twitter.com/YBlAt2zQi8 -.- Reiver-. (@Reiver_JM) 4 septembre 2020

– Parmi les missions sont faciles

– Les missions: pic.twitter.com/B2wmn1V7NL – Parmi nous hors contexte (@OutAmon) 7 septembre 2020

quand ils vous tuent en premier parmi nous pic.twitter.com/gzd2wvlwhY – Parmi nous hors contexte (@Among_Us_OOC) 7 septembre 2020

l’imposteur essayant de «réparer» la panne d’oxygène qu’il a lui-même sabotée il y a 5 secondes pic.twitter.com/0KJJgq33uy – Hors contexte parmi nous (@OutOfAmong) 8 septembre 2020