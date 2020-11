Qui n’a pas d’appareil mobile? Actuellement, la navigation sur notre téléphone est tout à fait normale et pas seulement via les réseaux sociaux. Selon une étude de 2011, le trafic mobile a augmenté de 504%. Par conséquent, il est essentiel de prêter attention aux utilisateurs d’appareils mobiles. Car c’est important Google AMP et nous verrons à quel point il est nécessaire pour le référencement.

Aujourd’hui, il est plus important que jamais d’optimiser nos sites pour améliorer l’expérience de nos visiteurs. Quelque chose qui aura un impact sur le référencement. Google est capable de détecter les sites à chargement lent qui ne sont pas optimisés. Sans parler du taux de rebond élevé que cela peut générer et à quel point cela pourrait nous nuire.

Qu’est-ce que Google MAP?

L’optimisation mobile doit être une priorité dans votre stratégie de référencement. Cependant, si Google AMP améliore le référencement et est idéal pour votre site Web d’entreprise, cela dépendra de plusieurs facteurs: modèle commercial, stratégie de contenu, taille de l’entreprise, secteur d’activité, etc.

En 2016, Google a annoncé AMP (pages mobiles accélérées) Il s’agit d’une solution open source pour améliorer le fonctionnement des sites Web à partir d’appareils mobiles.

La version AMP d’un site est conçue pour se charger instantanément. Même dans les résultats de recherche via notre appareil mobile, il indique quels sites utilisent Google AMP. Comment le savoir? On peut voir sur l’image précédente une icône d’un éclair.

Les sites avec Google AMP se chargent jusqu’à quatre fois plus rapidement et utilisent près de huit fois moins de données que les sites traditionnellement optimisés pour les appareils mobiles.

Est-il vraiment nécessaire d’adopter Google AMP?

Avant de commencer à parler en profondeur sur ce sujet. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que même si cela peut nous aider beaucoup en termes de référencement. Ce n’est pas indispensable dans certains cas, tout dépendra aussi du type de site et d’entreprise.

AMP est généralement utilisé par pages contenant un grand nombre d’articles ou des nouvelles. Si la grande majorité des pages de votre site ne sont pas des articles, AMP peut ne pas être nécessaire.

Dans le cas où votre site a un grand nombre d’articles, mais que vous utilisez un CDN (Content Delivery Network), ils sont livrés avec des fonctions assez intéressantes pour optimiser les performances de notre site. Vous n’avez donc vraiment pas besoin d’utiliser AMP.

Il faut noter que les pages AMP se chargent assez rapidement en partie parce que certaines fonctions et plugins JavaScript sont limités. Evidemment si vous avez besoin de l’un de ces accessoires, si c’est vraiment indispensable. Vous ne devriez donc pas utiliser AMP.

AMP n’est pas le seul moyen de améliorer notre positionnement dans Google, est une autre chose que nous devons faire pour y parvenir. Cependant, ce n’est pas vraiment définitif ou obligatoire. Ce que nous devons prendre en compte, c’est que cela peut être tout à fait pertinent en 2021 lorsque Core Webs Vitals commence à être un facteur de classement.

Dans le cas où vous avez déjà une version mobile optimisée avec un code CSS minimisé. AMP peut vous compliquer la vie. Cela ne vaut probablement pas la peine de tout peaufiner.

Avantages de l’utilisation de Google AMP

En plus d’améliorer la vitesse de chargement et l’expérience de nos visiteurs. AMP offre plusieurs avantages qui, en fonction de votre entreprise, peuvent améliorer votre stratégie et vos résultats SEO.

Une plus grande participation sur le site: AMP est assez léger, cela signifie que le site se chargera assez rapidement. Ce qui se traduit à son tour par: les utilisateurs avec des connexions instables pourront entrer. Cela signifie plus de visites et plus de participation, car ils resteront plus longtemps sur notre blog ou notre site Web.Classement dans Google– Nous savons tous que le temps de chargement de notre site est un facteur de classement sur Google. AMP donne la priorité aux algorithmes de recherche de Google. Il nous sera donc utile d’améliorer notre positionnement.Moins de taux de rebond: il a été prouvé que si un site Web met plus de 5 secondes à se charger, l’utilisateur l’abandonne et part à la recherche d’autres alternatives. Si nous parvenons à améliorer la vitesse au maximum, nous obtiendrons un taux de rebond inférieur.Augmenter l’affichage des publicités: grâce à AMP, le HTML est codé de manière à améliorer la convivialité en général. Le résultat est que les bannières publicitaires sont également affichées plus et de manière optimale.Nombre de clics le plus élevé– Quelque chose d’assez positif à propos d’AMP, c’est qu’il apparaît sur le carrousel SERP mobile de Google. Cela signifie que nous aurons plus de visites du moteur de recherche.

Nous espérons que ce sera clair pour vous qu’est-ce que Google AMP et si cela améliore le référencement. Comme vous pouvez le constater, les avantages qu’il présente pour votre site Web sont nombreux et sa mise en œuvre est vraiment très simple.

Partage-le avec tes amis!