En Espagne, comme dans de nombreux autres pays de la planète, il existe une grande infrastructure de fibre optique installée par les principaux opérateurs du pays. En fait, de nombreux rapports insistent pour affirmer que notre pays est le leader européen de ce type d’infrastructure, et c’est qu’avoir Telefónica dans le répertoire des entreprises nationales devait servir à cela.

Cependant, toutes les fibres optiques ne sont pas utilisées à partir du moment où elles sont installées. Certains sont laissés là, connectés en prévision d’en avoir besoin à l’avenir ou à d’autres fins, et il semble ADIF veut utiliser le vôtre, aux 16000 kilomètres de fibre qu’il a obtenus en 2014 et qui pourraient être utilisés, pensent-ils, pour proposer la 5G.

Qu’est-ce que la fibre noire

“Fibre noire” est un terme assez frappant pour définir ce qu’il est simplement fibre optique installée mais non utilisée. Étant donné que la fibre optique transmet des informations par la lumière, lorsque l’installation n’est pas connectée, elle est considérée comme une fibre “non éclairée”, ou simplement appelée fibre noire.

Ce type d’installation sont généralement réalisées pour l’avenir. Ce sont des installations d’infrastructure de télécommunications qui sont chargées de servir de fourniture future, soit parce qu’elles fonctionnent en parallèle avec d’autres installations qui pour l’instant couvrent tous les besoins disponibles, soit parce qu’elles servent à acheminer la fibre vers des régions qui ne l’ont pas encore mais qui le sont encore. sans exploser.

La fibre foncée est une fibre «non éclairée». Ou ce qui est le même, installé et inutilisé.

Dans la plupart des cas, cette fibre noire finit par s’activer simplement pour augmenter la capacité de flux de données dans certaines zones, en particulier lorsque nous parlons de fibre optique noire qui appartient aux opérateurs de téléphonie mobile. Il est nécessaire de décongestionner une zone en raison de l’excès de trafic ou de clients et de la fibre “ouvrir de nouvelles voies”, comme s’il s’agissait d’une autoroute au moment d’un embouteillage.

Adif et Reintel veulent exploiter la fibre noire pour la 5G

Dans d’autres, cependant, cela se produit comme dans le cas d’Adif AV, la société en charge de la gestion et de la maintenance de la plupart des chemins de fer de notre pays (y compris l’AVE à grande vitesse) et qui dispose de plusieurs kilomètres de fibre noire dont les droits sont actuellement entre les mains de Reintel. Plus précisément, on parle de 16 000 kilomètres de fibre optique qui, jusqu’à présent, reste une fibre noire afin d’en trouver une future utilisation.

Adif veut utiliser ses 16000 kilomètres de fibre noire pour prendre en charge la 5G

Cette utilisation semble cependant être déjà dans l’esprit d’Adif et de Reintel, puisque comme le rapporte Red Eléctrica de España, ils se sont déjà mis à exploiter cette fibre optique noire exploitée depuis 2014. L’utilisation principale que tu veux donner c’est servir de support physique des «réseaux de services de communication sous technologie 5G».

“Adif AV conçoit une nouvelle stratégie pour déterminer comment exploiter ses atouts dans le domaine des télécommunications, pour laquelle elle reprendra les conversations avec les opérateurs de télécommunications et autres acteurs du marché, afin d’analyser leurs besoins et accords commerciaux”.

L’idée d’Adif et Reintel est de établir des conversations avec les différents opérateurs de télécommunications du pays et de proposer ce réseau de fibre noire comme support déjà installé pour les futurs réseaux 5G et «contribuer ainsi à la politique de numérisation, aussi bien en milieu urbain que dans l’espace territorial de l’Espagne vidé».

Plus d’informations | Eléctrica de España rouge