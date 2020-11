Si nous prenons au hasard quelques utilisateurs d’ordinateurs et leur demandons quels sont les éléments matériels les plus importants de ces ordinateurs, la majorité mentionnera probablement la RAM comme l’un d’entre eux. Non seulement cela, plusieurs seront en mesure d’expliquer, sans trop de détails, quelle est leur fonction au sein du PC. Cependant, il y a quelques questions sur la mémoire RAM Quoi Tu devrais savoir, et dans ce cas, nous allons passer en revue plusieurs d’entre eux.

La première chose et la plus importante est que oui, la vitesse de la RAM peut affecter votre ordinateur. En fait, c’est le cas. Certains spécialistes aiment faire une comparaison entre les ordinateurs et le cerveau humain. Comme vous pouvez le supposer, le cerveau a une mémoire à court et à long terme. Eh bien, la RAM représente la mémoire à court terme.

Mais qu’est-ce que la RAM alors?

Eh bien, tout d’abord, nous devons dire que la mémoire à accès aléatoire (Random Access Memory ou RAM) est l’un des principaux composants de tout PC. Si vous en avez déjà ouvert un, vous aurez sûrement remarqué de quoi il s’agit. Se distingue par son boîtier élégant qui fonctionne comme un dissipateur de chaleur, il est impossible de le confondre avec autre chose.

Bien sûr, nous avons aussi des ordinateurs portables, qui ont généralement des mémoires RAM plus basiques, sachant que la principale préoccupation de leurs fabricants est qu’ils occupent le moins d’espace possible. De plus, comme les ordinateurs portables ne sont généralement pas ouverts par leurs propriétaires, ces mémoires RAM sont un peu plus ordinaires à regarder et elles ont tendance à être transparentes. Bien sûr, la RAM des ordinateurs portables de jeu possède des dissipateurs de chaleur.

Et quelle est la fonction de ce composant?

Si la RAM fonctionne comme la mémoire à court terme du cerveau, comment l’expliquer autrement dans la pratique? Prenons un exemple: lorsque nous effectuons des actions sur l’ordinateur, comme l’ouverture d’un document texte, nous avons besoin d’accéder aux données contenues dans ce fichier. Tant qu’il reste fermé, il est enregistré sur le disque dur, ce qui représenterait une mémoire à long terme.

Cependant, au moment où nous travaillons sur l’élément, les données les plus récentes seront stockées dans la RAM, car c’est celle qui permet un accès immédiat. Et pas seulement lorsque nous parlons de documents texte, mais aussi lorsque nous faisons référence à des feuilles de calcul, des pages Web, etc.

De plus, quand on parle de mémoire RAM, il faut savoir qu’elle reçoit peu d’aide des autres mémoires à court terme de l’ordinateur. Par exemple, la carte graphique a sa propre petite RAM. Même le processeur est livré avec des caches de données plus petits à ouvrir en millièmes si nécessaire.

Fonctionnement de la mémoire RAM, que faut-il savoir?

Compte tenu de la raison d’être de la RAM, il est temps de se demander comment elle fait ce qu’elle fait. Eh bien, la RAM est composée de petits condensateurs et de transistors capables de contenir une charge électrique qui représente des bits de données. Cette charge est constamment mise à jour, dans la mesure où nous produisons des modifications sur chacun des éléments ouverts sur notre ordinateur.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que sa capacité à stocker des données pendant de longues périodes est presque nulle. C’est précisément pour cette raison qu’il est recommandé, chaque fois que nous travaillons sur des fichiers importants, de les conserver en permanence sur le disque dur ou le SSD. C’est aussi la raison pour laquelle un grand nombre de programmes que nous utilisons quotidiennement ont des fonctions de sauvegarde automatique qui nous apportent un certain soutien.

Et tandis que les spécialistes «médico-légaux» peuvent récupérer des données de la RAM dans des circonstances spéciales, généralement lorsque les données stockées dans la RAM sont modifiées, il n’y a aucun moyen de les récupérer.

Qu’est-ce qu’un DDR?

Si on parle de RAM, il est impossible de ne pas s’arrêter dans l’une des formes les plus courantes d’entre elles, la DDR. La DDR4 est probablement la plus populaire aujourd’hui. Comme son nom l’indique, il s’agit de la quatrième génération de ces mémoires dynamiques à accès aléatoire. Contrairement aux versions précédentes, ces solutions sont capables d’effectuer un double transfert de données en même temps, ce qui se traduit par l’exploitation de 2x la bande passante, nous donnant une vitesse de transfert plus élevée et une sensation plus fluide au quotidien. jour.

Cependant, un bon pourcentage d’ordinateurs affichent toujours de la DDR3. Après tout, la DDR4 n’est arrivée qu’à la fin de 2014 et, comme c’est souvent le cas avec les progrès technologiques, ce n’était pas une norme courante pendant longtemps. Au-delà de cela, parlons de la génération de DDR dont nous parlons, il faut considérer que les mémoires RAM sont encodées pour que les utilisateurs ne mélangent pas différentes générations entre eux.

Enfin, il existe une deuxième division, entre les DIMM RAM et les SODIMM. Le plus souvent, les premiers sont utilisés dans les ordinateurs de bureau et les serveurs tour, tandis que les seconds sont choisis pour les ordinateurs portables compacts ou les ordinateurs de bureau. Dans le cas des ordinateurs portables, il est courant qu’ils intègrent des modules de RAM directement soudés à la carte mère, qui sont plus difficiles à mettre à jour.

Autres détails à suivre

Bien que les concepts de base liés à la RAM soient très simples, nous constatons qu’il en existe de nombreux types différents. Même au sein de la DDR4, nous pouvons voir qu’il existe des modèles qui fonctionnent à des vitesses différentes les uns des autres, tels que 2400, 3000 ou 3200 MHz. Également différentes tailles, telles que 4, 8 ou 16 Go.

Beaucoup d’ordinateurs modernes incluent déjà deux périphériques RAM en même temps et de même taille, une sorte de kit qui leur permet de fonctionner dans ce double canal, obtenant ainsi une plus grande puissance à court terme.

Si à tout moment il est nécessaire de remplacer la RAM de notre ordinateur, il est conseillé de toujours rechercher exactement le même modèle chez le même fabricant. Si nous ne pouvons pas le trouver, nous devrions essayer de trouver un modèle de même tension, vitesse et capacité, même s’il a été fabriqué par une autre entreprise.

Dans tous les cas, la RAM est l’un des composants essentiels de tout ordinateur, et il y a des questions de base comme celles-ci que vous devez savoir si vous souhaitez les utiliser de la meilleure façon possible.

