Le premier numéro de Fantastic Four, l’œuvre de Stan Lee et Jack Kirby, est paru en novembre 1961. Depuis lors, la maison d’édition Marvel, presque disparue, a non seulement récupéré, mais a également écrit l’une des étapes les plus importantes de l’histoire de la bande dessinée: l’âge d’argent. Un élément clé de Marvel et de ses créations est la soi-disant «méthode Marvel»; une forme de travail directement liée à Stan Lee. Voyons pourquoi.

Pendant l’âge d’argent, le monde a vu naître Hulk, Thor, Spider-Man, Daredevil et les X-Men, parmi tant d’autres. Le succès des super-héros Marvel est largement attribué à la construction complexe des personnages. C’est-à-dire avec des problèmes sociaux, mentaux et existentiels qui les ont rapprochés du public d’une manière unique. La création de personnages surprenants, mais avec de profondes blessures émotionnelles et des complications personnelles, a conquis le public dans les années soixante et soixante-dix.

La méthode Marvel vs le script complet

Au moment où Stan Lee travaillait dans une maison d’édition Marvel de plus en plus précaire, la méthode de travail pour créer une histoire comique s’appelait “script complet”. C’est là que l’écrivain a écrit l’histoire étape par étape, avec une description de ce qui apparaîtrait dans chaque vignette. Avec ce matériel, les dessinateurs ont fait de même et, plus tard, l’écrivain a ajouté les dialogues qu’il devait également écrire.

En revanche, dans la méthode Marvel, l’écrivain a raconté l’histoire à des graphistes et ils l’ont animée avec une grande liberté de création. Cela, d’une part, a enrichi les nombres en raison de la plasticité des pages, mais a également donné aux écrivains la liberté d’inventer de plus en plus d’histoires. Apparemment, cela a permis à Stan Lee de créer d’innombrables super-héros qui perdurent, non seulement présents, mais réussis et actuels, dans la culture populaire.

De toute évidence, la méthode Marvel n’est pas sans controverse, comme ce n’est pas la carrière et l’image de Stan Lee. Eh bien, on dit que beaucoup de personnages et d’histoires qui lui sont attribuées ont été réalisés en équipe et non par un seul homme. Dans ce cas, Lee. C’est là que des noms comme Steve Ditko et Jack Kirby apparaissent.

Jack Kirby, le roi sans couronne de la bande dessinée

L’héritage indéniable de Stan Lee sera toujours suivi de l’idée que très probablement les personnages et les histoires qui ont élevé Marvel ont été créés en collaboration avec une équipe de dessinateurs et de créatifs. Et ce ne sont pas uniquement les produits de son ingéniosité, qu’il avait certainement.

Pour développer l’idée précédente, nous devons reconnaître que la rigidité du droit d’auteur que nous connaissons aujourd’hui n’était pas la même à l’époque. En fait, on sait que Jack Kirby a fait une grande partie de son travail avant Marvel, en collaboration avec Joe Simon avec cette méthode (sans avoir alors le nom de «Méthode Marvel», bien sûr). Tous deux ont réussi, dans les années quarante, à avoir des titres à succès et même à signer leurs bandes dessinées avec leurs noms sur la couverture, chose inhabituelle jusque-là. Kirby et Simon ont travaillé chez Timely Comics et plus tard National Comics (maintenant DC), avec un grand succès.

Kirby a ensuite rejoint les rangs de Marvel et, comme on dit, le reste appartient à l’histoire. Un seul homme a profité du grand succès des nouveaux super-héros et méchants publiés par la House of Ideas: Stan Lee. On sait que Lee avait un charisme écrasant et qu’il est devenu le visage et la signature de Marvel. Quelque chose qui n’a pas provoqué quelques disputes pour cette raison au sein de la maison d’édition.

Et c’est que la méthode Marvel est devenue une façon courante de travailler à cette époque. Cependant, la paternité des personnages et des histoires les plus emblématiques de l’âge d’argent de la bande dessinée est revenue à Lee. Même après la mort de Jack Kirby en 1994, la paternité est restée en litige. L’affaire a duré jusqu’en 2014 lorsque la famille Kirby et Marvel sont parvenus à un accord.

Malgré les inconvénients pour certains et les avantages pour d’autres, cette méthode a permis de réaliser les histoires et personnages les plus emblématiques de l’âge d’argent, mais aussi de l’histoire de la bande dessinée, le neuvième art.

