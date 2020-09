Par le passé, lorsque nous parlions des nouvelles tendances marketing attendues pour l’avenir, nous nous arrêtions à l’influence qu’exerceront certaines technologies, comme l’intelligence artificielle, ou l’Internet des objets ou le Machine Learning. Eh bien, cette fois, nous voulons nous arrêter au dernier de tous. Considérant que nous nous référons à l’apprentissage automatisé, également appelé, et qu’il est venu pour rester, nous pensons que c’est le bon moment pour expliquer ce qu’est le Apprentissage automatique, et pourquoi il est si pertinent.

Tout d’abord, nous pourrions la définir comme une branche spécifique de l’intelligence artificielle. Celui qui est apparu dans le but de générer des techniques concrètes pour que les machines, comme son nom l’indique, réalisent des processus d’apprentissage. C’est ainsi qu’est né ce qu’on appelle l’apprentissage automatique. L’idée est que ces appareils reproduisent même des actions pour lesquelles ils n’ont pas été conçus en premier lieu, «apprenant» de leur environnement.

L’apprentissage automatique est donc basé sur une série de programmes constamment alimentés en nouvelles données et informations. Ce logiciel, qui comprend des expériences d’interaction directe, ainsi que des instructions définies, a d’abord une étape de formation. À partir de ces exercices, les machines peuvent générer des modèles et, avec ces modèles, comprendre comment elles doivent réagir à différentes circonstances.

Et tout cela, bien sûr, indiquant une dépendance de moins en moins importante à l’intervention humaine.

La confusion habituelle entre l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, l’apprentissage automatique peut être défini, tout d’abord, comme une branche de l’intelligence artificielle. Cependant, cela ne veut pas dire que ce sont la même chose, loin de là. Par conséquent, nous commettons une grave erreur lorsque nous utilisons les deux concepts comme s’ils étaient synonymes l’un de l’autre. Ce n’est pas comme cela.

Contrairement à l’intelligence artificielle, qui, en tant que tâche globale, vise à ce que les machines acquièrent les mêmes possibilités rationnelles que les êtres humains en imitant les processus qui nous permettent de comprendre et d’exécuter, le Machine Learning se concentre en détail sur ces processus d’apprentissage. des techniques.

Cet apprentissage automatique est généralement tourné vers l’analyse constante d’énormes quantités de données. Réunis dans le même espace avec les avancées de l’Intelligence Artificielle, l’efficacité des processus finaux acquiert des dimensions jusqu’ici inconnues. C’est pourquoi on dit souvent que nous n’avons aucune idée de son potentiel.

Principales applications du Machine Learning

Connaissant déjà ce qu’est le Machine Learning et d’autres, nous voulons nous arrêter ensuite dans certaines des principales applications dans lesquelles il est utilisé. Tout d’abord, il est important de mentionner que certaines méthodes d’apprentissage automatisé sont utilisées depuis des années à la fois dans des environnements informatiques et mathématiques. Ceci, en raison de la vitesse croissante du traitement des données.

Assistants virtuels personnels

S’il existe un segment dans lequel le Machine Learning s’est développé, c’est celui des assistants virtuels personnels. Nous parlons d’assistants, à la fois les applications et les appareils eux-mêmes, qui comprennent ce que nous leur disons et agissent en conséquence. Si vous avez un assistant vocal, par exemple, vous avez peut-être remarqué qu’il semble devenir plus intelligent avec le temps. Cela a à voir avec la connaissance de nos coutumes et peut nous aider plus qu’auparavant.

Prévisions de trafic

Les applications qui fournissent des informations sur le trafic sont plus précises au fil des ans. Surtout dans les grandes villes, ils sont également extrêmement utiles. Dans des villes comme Londres, il existe déjà des expériences avec des feux de signalisation intelligents qui peuvent être adaptés au trafic actuel, améliorant ainsi la circulation des véhicules. En pensant à l’avenir, cette technologie semble également essentielle pour la création de voitures autonomes.

Moteurs de recherche plus

Les moteurs de recherche, Google le plus connu d’entre eux, utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique pour essayer de déterminer quel type de résultats attire le plus notre attention. Compte tenu de ces mouvements, ils commencent à modifier leurs résultats dans le futur, toujours avec l’intention d’être encore plus rentables au jour le jour.

Défis à court terme de l’apprentissage automatique

Mais pensons à court terme. Il est naturel de croire que les algorithmes deviendront de plus en plus avancés. Que la vitesse à laquelle ces données peuvent être traitées augmentera. Que les applications et les appareils pourront ainsi répondre à nos demandes avec moins de retard. Cela nous permet de conclure que le Machine Learning continuera à gagner du terrain prochainement.

Certains de ses domaines d’études les plus importants sont le Big Data, la détection des fraudes via Internet, la classification des SPAM, etc. Mais, évidemment, nous parlons d’une technologie qui fait ses premiers pas.

Au cours de la prochaine décennie, ce sera au tour d’ajouter un langage naturel à ces machines. Déjà avec le Machine Learning dans un état beaucoup plus avancé, certaines technologies inédites apparaîtront. Par exemple, le traitement du langage naturel (NLP) et la compréhension du langage naturel (NLU). Grâce à eux, les machines pourront comprendre notre voix, mais aussi nos émotions. Et, plus tard, les mouvements du corps.

Partage-le avec tes amis!