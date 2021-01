Le capteur de lumière à 360 ° de Xiaomi vient améliorer l’un des éléments les plus importants du mobile, l’écran.

Écrit par Beatriz Alcántara chez Xiaomi

L’analyse approfondie des mobiles les plus récents lancés par Xiaomi conduit à la découverte de une nouvelle fonctionnalité: capteur de lumière à 360 °, également connu sous le nom de capteur de lumière ambiante.

Parmi toutes les nouveautés que le constructeur chinois implémente progressivement dans ses terminaux, on retrouve cet élément, mais qu’est-ce que ce capteur de lumière à 360 ° et quels mobiles l’ont?

Dans ce guide, nous étudions en profondeur ce capteur de lumière ambiante pour vous dire tout ce que nous savons à son sujet. Nous prévoyons que c’est directement lié à la luminosité automatique de l’écran des appareils.

Votre mobile Xiaomi a-t-il cette nouveauté? Continuez à lire et vous le découvrirez.

Qu’est-ce que le capteur de lumière Xiaomi 360º

Jusqu’à il y a quelques années, la luminosité de l’écran était un élément qui devait être régler manuellement pour une bonne visualisation de l’écran à tout moment.

Grâce à l’avènement de la luminosité automatique, cette luminosité peut être ajustée automatiquement en fonction de la lumière qu’elle reçoit grâce à capteur de lumière intégré à l’avant du mobile. Si vous vous trouvez dans un environnement lumineux, la luminosité augmentera pour que vous puissiez voir l’écran sans problème, et vice versa.

Cependant, dans certains cas, ces capteurs ne détecte pas avec précision les conditions d’éclairage et donc la luminosité automatique ne s’adapte pas comme il se doit.

Pour résoudre ce problème, Xiaomi a développé son propre capteur de lumière à 360 ° ou environnemental, le protagoniste exclusif de cet article. Ce type de capteur, qui existe depuis quelques années, n’est pas encore utilisé à grande échelle par les fabricants de téléphones portables.

Le système 360º de Xiaomi se compose de intégrer plusieurs capteurs dans le terminal, pas seulement à l’avant, afin de collecter avec précision des informations sur les conditions d’éclairage dans lesquelles se trouve le mobile.

En ayant plusieurs capteurs de lumière, également à l’arrière, l’évaluation réalisée par l’appareil est complète et le la luminosité automatique s’ajuste plus précisément et plus rapidement.

C’est une nouveauté simple, mais qui peut beaucoup contribuer à une fonction aussi importante que la luminosité automatique, très utile pour économiser la batterie lors de l’utilisation d’un mobile.

Quels téléphones Xiaomi ont le capteur de lumière à 360 °

Dans le large catalogue de téléphones Xiaomi, nous ne trouvons que 4 modèles qui ont déjà le capteur de lumière à 360 ° du fabricant chinois. Ils sont les suivants:

Xiaomi a mis en évidence l’intégration de ce capteur de lumière ambiante lors de la présentation des Mi 10T et Mi 10T Pro. On y trouve un capteur de lumière à l’avant et un à l’arrière pour capturer plus précisément les conditions d’éclairage environnantes.

Bref, c’est une fonction très utile pour que luminosité automatique de l’écran encore plus rapide et plus utile.