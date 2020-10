Qu'est-ce que le Cyber ​​Monday et quelle est son origine

Cyber ​​lundi, Black Friday … ces mots commencent à résonner à l’approche des fêtes et la voracité des achats augmente.

Savez-vous quelle est l’origine de Cyber ​​lundi? Cela peut vous surprendre de savoir que cet événement d’offres et de promotions est assez jeune, la première fois que le Cyber ​​lundi C’était en 2005.

Au début des années 2000, le commerce électronique n’était pas quelque chose de commun comme il l’est aujourd’hui, très peu de gens étaient incités à faire des achats sur internet, un peu par méfiance, doutant peut-être de la fiabilité des boutiques en ligne et des connexions. Ils n’étaient pas aussi rapides qu’aujourd’hui, c’est pourquoi les gens avaient besoin de plus de motivation pour s’asseoir devant un ordinateur au lieu de faire leurs courses au magasin physique.

Malgré tout cela, le Cyber ​​lundi s’est avéré être un grand succès, d’autant plus qu’il venait de la main de son frère aîné, le Vendredi noir, qui comme son nom l’indique, a lieu un vendredi, qui coïncide avec la date de Thanksgiving, mais les offres s’étendent généralement pendant le week-end et se joignent à celles du lundi jour où le Cyber ​​lundi.

Pourquoi l’un des événements shopping les plus importants de l’année a-t-il lieu un lundi et non un samedi ou un dimanche?

Le fait qu’un lundi ait été choisi et non le week-end était dû à un problème de marketing.

Il est prouvé que les gens aiment acheter plus pendant qu’ils sont au bureau ou dans un autre endroit où ils ont accès à des ordinateurs plus rapides et avec des connexions Internet plus rapides, ce qui rend leur expérience d’achat beaucoup plus conviviale.

Une autre raison est que pendant les premières années de la vente en ligne, les magasins la trouvaient beaucoup plus rentable le lundi que le samedi ou le dimanche.

Quand est célébré le Cyber ​​Monday?

Cet événement étant originaire des États-Unis, la date à laquelle il est célébré coïncide toujours avec le lundi après Thanksgiving.

Cette année, le Cyber ​​lundi Il se tiendra le lundi 2 novembre et les offres seront prolongées les mardi 3 et mercredi 4.

En général, les gens profitent de ce long week-end de soldes pour faire leurs achats de Noël et obtenir des articles à un prix moins cher que d’habitude.

Où puis-je acheter de la technologie bon marché le Cyber ​​Monday?

De plus en plus de magasins participent à ces événements, voici une liste de quelques-uns des plus importants qui présenteront leurs offres du vendredi au mercredi.

Alcampo Amazon AliExpress Carrefour Conforama Decathlon El Corte Inglés eBay eDreams FNAC Game GearBest Geekbuying IKEA Jazztel Macnificos Mango MásMóvil MediaMarkt Movistar Orange Pc Components Pixmania Privalia The Phone House Toys’R’Us Vodafone Vueling Worten Yoigo Zara

Et d’autres.

À quoi faire attention lors de vos achats le Cyber ​​Monday

Bien qu’à cette date on puisse trouver des offres partout, il est important de considérer quelques éléments avant de se lancer dans l’achat. Plusieurs fois, on nous présente des _ «offres» _ qui sont en fait fausses et nous finissons par tomber dans le piège de l’achat compulsif.

Pour éviter toute déception, il est préférable de faire au moins deux choses avant d’acheter: comparer les prix et organiser les achats.

Comparez les prix avant d’acheter

Il n’est pas toujours vrai que nous trouverons les meilleures remises sur n’importe quel produit, il est donc important comparer avant d’acheter.

Les études de marché qui ont été réalisées montrent que très peu de produits offrent souvent un prix vraiment beaucoup moins cher que les autres jours de l’année.

Une chose que nous pouvons faire avant d’acheter est regardez les avis sur certains des produits proposés, car le fait que vous ayez une bonne remise ne signifie pas toujours que le produit est de la meilleure qualité. Il est préférable de connaître le produit avant d’entrer pour acheter.

Les offres les plus abondantes pendant la Cyber ​​lundi sont celles des produits technologiques. Nous pouvons trouver de nombreux produits de qualité et de prix variés, il est donc recommandé comparer le coût du produit à d’autres moments de l’année en plus de analyser les opinions des utilisateurs pour savoir si on doit vraiment l’acheter ou pas.

Organisez vos achats

S’organiser avant d’acheter est très important, cela vous aidera beaucoup à avoir une liste pour ne pas sortir et acheter «à la volée».

Avec la liste en main, vous pouvez entrer pour voir spécifiquement les produits qui vous intéressent et vous pouvez comparer différentes offres pour savoir dans quel magasin il est préférable de l’acheter.

Un détail très important à garder à l’esprit lors de vos achats en ligne est d’être attentif aux frais de port et les Politique de retour, car sinon, en fin de compte, pas cher peut finir par vous coûter beaucoup plus cher que vous ne le pensiez.

Ne pas oublier vérifier la garantie des produits et assurez-vous que les articles achetés pendant la Cyber ​​lundi ont la même garantie qu’ils offrent lorsque vous les achetez à tout autre moment de l’année.

En tenant compte de tout ce que nous vous avons dit, vous allez sûrement tirer le meilleur parti des offres de ce Cyber ​​lundi. Il ne vous reste plus qu’à constituer votre liste et à attendre que le grand jour arrive.

