Nous allons vous expliquer ce qu’est le mode Amazfit DND et comment vous pouvez le configurer. C’est une option qu’ils apprécient montres et bracelets d’Amazfit, mais parfois, ce n’est pas trop facile à comprendre, en raison des traductions chinois-espagnol du système d’exploitation de ces appareils portables.

Quel que soit l’appareil que vous possédez, voyons qu’est-ce que c’est et à quoi sert ce mode, ce qui nous permet d’oublier les notifications dans des périodes de temps personnalisées.

Mode DND d’Amazfit

Le mode DND (Ne pas déranger) d’Amazfit est le mode Ne pas déranger, c’est-à-dire une fonction qui nous permet que l’écran ne s’allume pas et que la montre ne reçoive pas de notifications. Selon la montre Amazfit que nous avons, son emplacement peut légèrement varier mais, en général, il est situé sur le panneau de réglage rapide, ainsi que le reste des fonctions.

Amazfit ne pas déranger a plusieurs modes, certains d’entre eux très intéressants. Heureusement, il n’y en a que quatre, nous allons donc vous expliquer à quoi sert chacun d’eux.

Mode manuel: affiché avec «activer DND». Si nous l’activons, il ne s’éteindra pas tout seul, nous devrons le désactiver manuellement, nous verrons donc à la fois «activer DND» et «ne pas activer». Synchronisation DND: bien que par son nom, il puisse sembler qu’il se synchronise avec le mobile, ce n’est pas le cas. Il s’agit du mode Ne pas déranger programmable, nous allons donc mettre le créneau horaire dans lequel nous voulons qu’il soit actif. Smart DND: c’est l’option la plus intéressante et la plus curieuse d’Amazfit. Active le mode Ne pas déranger lorsqu’il détecte que nous dormons. Dès qu’il détecte que nous nous sommes réveillés, il le désactive afin que nous puissions recevoir à nouveau des notifications.

En fonction de l’appareil Amazfit dont vous disposez, du système d’exploitation et, avec lui, du nom exact que reçoivent les modes NPD peuvent varier. Cependant, il est pratique de savoir que dans chacun d’eux, vous pouvez l’activer ou le désactiver manuellement, planifiez-le par heure ou faites-le fonctionner intelligemment, s’activant lorsque nous allons au lit.

Partager Quel est le mode NPD d’Amazfit et comment le configurer