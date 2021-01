Écrit par Hector Romero dans des applications gratuites

En plus de WhatsApp et Telegram, il existe des tonnes d’applications de messagerie qui ont ce qu’il faut pour vous garder connecté avec votre personnel. Signal, par exemple, compte déjà 10 millions d’utilisateurs dans diverses régions du monde. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui qu’est-ce que Signal, comment ça marche et ce qui le rend si spéciall.

Si vous cherchiez une alternative aux applications de messagerie que vous avez installées sur votre mobilel, alors Signal pourrait être parfait pour vous. Jetez un œil et tirez vos propres conclusions!

Les 9 meilleures applications de messagerie gratuites

Qu’est-ce que Signal exactement?

Signal est une application d’appel et de messagerie instantanée gratuite et open source qui met l’accent sur la confidentialité et la sécurité. Ici, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS, MMS et des messages de données cryptés. Par défaut, l’application chiffre la base de données de messages sur l’appareil de l’utilisateur, ainsi que les deux extrémités de la communication, pour protéger tous les messages envoyés.

Lorsqu’elle est née le 2 novembre 2015, l’application a utilisé le nom TextSecure. Cependant, à cette époque, il n’autorisait que la messagerie instantanée. Puis vint la fonctionnalité d’appel de l’application et en mars 2017, déjà sous le nom de Signal, la possibilité de passer des appels vidéo a été introduite.

Comment fonctionne Signal?

Dans Signal, vous devez définir un code PIN de sécurité après l’installation et accorder les autorisations appropriées. Grâce à ce code PIN, votre compte Signal est crypté dans les serveurs de l’application afin que lorsque vous l’utilisez sur un autre appareil, vous puissiez le récupérer avec vos alias, vos groupes et vos personnes bloquées.

En plus de ça, le fonctionnement de l’application est très similaire à WhatsApp et Telegram. Parce que? Parce que Signal détecte quels sont vos contacts qui utilisent également l’application et vous pourrez leur envoyer des messages. Dans les conversations, vous aurez la possibilité de passer des appels vocaux, d’envoyer des audios, d’envoyer des photos ou d’envoyer des GIF, des fichiers, des contacts ou votre emplacement et autres.

Quelles caractéristiques le rendent si spécial?

Signal possède plusieurs fonctionnalités qui le distinguent de la multitude d’applications de messagerie qui abondent dans le Google Play Store.

Message d’autodestruction

Le signal vous permet configurer l’autodestruction des messages que vous envoyez. Autrement dit, il vous permet de configurer une période de temps qui peut être comprise entre 5 secondes et une semaine afin que les messages que vous envoyez soient automatiquement supprimés.

Utilisation du code PIN

Le code PIN que vous saisissez la première fois que vous ouvrez l’application (vous pouvez le changer quand vous le souhaitez, attention), il est bien plus important que vous ne l’imaginez. Parce que? Parce qu’il s’agit d’un code PIN crypté et choisi par vous, même les créateurs de l’application ne peuvent accéder à ces informations.

Flouter les photos

Une autre fonctionnalité intéressante de Signal est qu’il vous permet flouter les photos à envoyer sans révéler l’identité des gens. Autrement dit, vous n’aurez pas à utiliser Photoshop ou tout autre éditeur d’image pour brouiller un visage dans une photo. C’est une fonctionnalité utile pour ceux qui prennent des photos lors de manifestations et souhaitent maintenir l’anonymat des participants afin qu’ils ne subissent pas de représailles.

Chiffrement de bout en bout

Signal utilise un protocole de cryptage de bout en bout en appelant Open Whispers Systems dans toutes ses communications. Cela signifie que les messages de votre mobile sont déjà cryptés et ne sont décryptés que lorsqu’ils atteignent le mobile du destinataire. Grâce à cela, si quelqu’un les observe en cours de route, il ne pourra pas les lire. Bien que cela soit difficile à croire, WhatsApp a décidé de l’implémenter sur sa plate-forme lorsque Signal a commencé à utiliser ce type de technologie.

Signal contre WhatsApp, Telegram et autres

Voulez-vous utiliser l’application de messagerie la plus sécurisée? Vous devez donc garder à l’esprit ce qui suit.

WhatsApp collecte une bonne quantité de vos métadonnées tels que les adresses IP, les dates d’utilisation, le téléphone et le modèle, l’opérateur réseau, le numéro de téléphone, l’identifiant unique de l’appareil, l’emplacement et les contacts. En analysant ces informations, même sans être en mesure de lire le contenu de chaque message, vous pouvez faire des hypothèses assez précises sur qui vous parlez et, dans certains cas, de quoi. Telegram étant basé sur le cloud, techniquement tout vos messages, photos et fichiers envoyés dans des conversations non privées sont stockés (mais cryptés) sur leurs serveurs. De même, les métadonnées qu’ils collectent en plus de vos contacts, appareils et adresses IP ne sont pas très clairs. Bien entendu, tous ces éléments sont conservés pour une durée maximale d’un an Parmi les trois outils mentionnés, Signal est la seule application qui réduit au minimum les métadonnées sauvegardées. Archivez simplement la dernière fois que vous vous êtes connecté (le jour, pas même l’heure) et le numéro de téléphone de votre compte. Grâce à cela, vous pouvez utiliser Signal avec la tranquillité d’esprit que vos données personnelles ne tomberont pas entre les mains d’autrui.

Qu’est-ce qu’Edward Snowden a à voir avec Signal?

L’ancien agent de la CIA Edward Snowden, lors de l’interview d’AnaPastor, a clairement indiqué que Signal est l’application que vous utilisez tous les jours pour communiquer. Comme vous devez l’imaginer, cela reflète clairement la puissance de cette application en termes de sécurité. Si c’est l’outil qu’un ancien agent de la CIA utilise, il doit avoir quelque chose de spécial.

Il est également nécessaire de noter que lorsque Snowden a ouvert son Twitter, il a ironiquement mentionné dans un message au FBI que Signal était l’application avec laquelle il communique régulièrement. Sans aucun doute, il est assez intéressant de savoir que Signal est le choix de Snowden par rapport aux applications populaires telles que WhatsApp ou Telegram.

6 fonctions WhatsApp que Signal n’a pas

Vous ne l’avez toujours pas sur votre mobile? Ensuite, jetez un œil à ce guide pour télécharger Signal sur Android et le maintenir à jour. Et si vous souhaitez connaître l’application en profondeur, consultez cet article qui explique comment Signal gagne de l’argent sans vendre de données ou de micropaiements. Devenez un expert sur cette plateforme!

Et vous, arrêteriez-vous d’utiliser Telegram ou WhatsApp pour passer à Signal?