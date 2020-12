Si vous faites partie de ces personnes qui, de temps en temps, prêtent attention aux processus qui se déroulent dans le gestionnaire de tâches, vous serez probablement surpris par certains que vous ne connaissez pas. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous concentrer sur tous, mais cette fois, nous voulons revoir en quoi consiste le processus UserOOBEBroker.exe dans le Le Gestionnaire des tâches.

Le fait est qu’un bon nombre d’utilisateurs trouvent ce processus dont ils ne sont pas conscients en arrière-plan. En lisant votre nom, ils ne vous identifient pas avec un programme ou une application en particulier. Beaucoup ont tendance à l’éliminer simplement pour cela. Cependant, il est conseillé d’essayer d’en savoir plus à ce sujet, avant de prendre toute décision qui pourrait affecter notre ordinateur.

Qu’est-ce que User OOBE Broker?

Tout d’abord, on peut dire que UserOOBEBroker.exe est un fichier exécutable développé par Microsoft. Et cela devrait déjà nous rassurer dans un premier temps. C’est même un élément d’une certaine importance dans Windows 10. OOBE signifie spécifiquement «Out of Box Experience» ou «Out of the Box Experience». Par conséquent, nous devons tout d’abord exclure qu’il s’agisse d’un virus.

En laissant de côté qu’il s’agit d’un virus, d’un malware ou de tout autre élément malveillant, il faut savoir qu’il fait partie de tous les processus système d’arrière-plan présents dans le système d’exploitation. Mais, bien sûr, il reste la possibilité que quelqu’un copie le nom du processus original et inoffensif, essayant de dissimuler des logiciels malveillants.

Dans tous les cas, dans la grande majorité des cas, ce UserOOBEBroker.exe ne représente absolument aucun danger. De plus, nous en avons besoin pour utiliser notre PC sans problème.

Mettre fin au processus UserOOBEBroker.exe à partir du Gestionnaire des tâches

Si vous vous considérez comme un fanatique ou un passionné d’informatique, vous saurez sans aucun doute comment terminer un processus depuis le gestionnaire de tâches. Sinon, suivez simplement ces étapes:

Appuyez sur les touches Ctrl + Maj + Echap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches Allez dans l’onglet Détails Faites défiler vers le bas et recherchez UserOOBEBroker.exe dans la liste des processus Sélectionnez ce processus, puis cliquez sur Fin de tâche Redémarrez le système

Avec cette astuce simple, le processus devrait être complètement terminé. Et ne vous dérange plus, sauf si vous démarrez l’un des programmes ou applications qui nécessitent leur présence.

Désactivez UserOOBEBroker.exe en créant un nouveau compte utilisateur

Une deuxième alternative, si vous souhaitez qu’elle ne réapparaisse pas, aussi curieuse que cela puisse paraître, consiste à créer un nouveau profil utilisateur dans Windows 10, qui termine automatiquement ce processus en arrière-plan. Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons dit, son exécution ne produit aucun inconvénient réel.

