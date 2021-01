Voicemod: l’application idéale pour changer de voix et surprendre vos collaborateurs.

Écrit par Hector Romero dans des applications gratuites

Actuellement, il existe de nombreuses applications qui vous permettent de changer la voix sans faire beaucoup d’efforts. Cependant, il est également très vrai qu’il y en a un qui se démarque des autres. Pour cette même raison, aujourd’hui nous allons vous expliquer ce que c’est Voicemod, comment télécharger sur Android et comment l’utiliser.

Si vous voulez impressionner vos amis, vous amuser ou simplement chercher un moyen de changer votre voix à l’aide de votre smartphone, Voicemod est fait pour vous. Ça oui, tout dépend de votre créativité.

Qu’est-ce que Voicemod?

Voicemod c’est un modulateur de voix largement utilisé sur les ordinateurs, qui est devenu très populaire au sein de la communauté des joueurs. La société valencienne qui a développé ce logiciel a réussi à ce que Voicemod soit présent dans 190 pays et accumule aujourd’hui plus d’un million de téléchargements.

Avec Voicemod, vous aurez la possibilité d’utiliser et de mélanger 70 voix différentes à votre goût afin que vos émissions ou vos conversations vocales soient vraiment uniques. Il y a des voix drôles et terrifiantes, vous pouvez changer de sexe et d’autres.

Voicemod comprend également un outil appelé Voice Maker avec lequel vous pouvez créer des voix personnalisées à l’aide de différents processeurs audio: réverbération, délai, filtres, pitchshifters, chorus, etc. En outre, il a une autre fonction très amusante Meme Sound Machine qui fonctionne comme un mélangeur pour envoyer des extraits célèbres de personnes célèbres et des mèmes audio.

Comment télécharger Voicemod pour Android?

Voicemod Clips, la version de Voicemod pour Android, vous aidera créez un contenu de qualité avec sa large sélection d’effets originaux qui changent votre propre voix. De plus, vous pouvez également ajouter des filtres qui sont combinés avec l’appareil photo de votre smartphone pour créer des vidéos amusantes.

Choisissez parmi 11 voix différentes et générez des audios ou des vidéos, des plus terrifiantes aux plus humoristiques. La sélection de voix Voicemod disponibles comprend divers effets de robot, des voix d’homme à femme, effrayantes et même des voix inspirées de personnalités célèbres ou populaires. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez moduler votre voix dans les clips!

Si vous souhaitez publier le contenu sur vos réseaux sociaux, Voicemod Clips vous donne la possibilité de partager sur Twitter et Facebook ainsi que sur Snapchat, Instagram et TikTok. Vous prenez simplement soin de décider où vous souhaitez publier et surprenez vos abonnés avec un contenu original.

Voulez-vous l’avoir sur votre mobile? bien téléchargez l’application facilement à partir du bouton situé sous ces lignes.

Comment Voicemod est-il utilisé?

Après avoir téléchargé l’application, ouvrez-la sur votre appareil Android et Accorde à la fois l’autorisation de microphone et de caméraLorsque l’appareil photo est ouvert, appuyez sur “Effets audio” ou “Effets vidéo”, selon ce que vous voulez faire.Choisissez l’effet que vous aimez le plus, il y en a de nombreux gratuits mais certains sont achetés avec de l’argent réel.Enregistrez la vidéo et profitez du résultat final avec la nouvelle voix.

C’est fait! Voicemod pour Android est très facile à utiliser. Après avoir vu la vidéo, vous pouvez la partager sur la plate-forme que vous aimez le plus et c’est tout. Aussi simple que cela!

Puis-je utiliser Voicemod pour changer la voix en temps réel?

La version Android de Voicemod ne le fait pas, mais le bureau sert de changeur de voix en temps réel pour les jeux en ligne. Le Transformer fonctionne avec VRChat, Discord, Fortnite, PUBG, Skype et CSGO. Comme vous pouvez l’imaginer, Voicemod sur Discord est l’allié parfait pour tout fan de jeux en ligne.

Changez le ton de votre voix avec cette application amusante

Et vous, oserez-vous utiliser Voicemod pour changer votre voix?