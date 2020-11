Dans le monde d’aujourd’hui, les communications sans fil sont devenues parmi les plus importantes que nous ayons pour partager des informations à tout moment et en tout lieu. En fin de compte, les utilisateurs peuvent utiliser les réseaux sans fil sous forme de WLAN ou WiFi dans de nombreux domaines différents, tels que l’éducation, la santé ou diverses industries. Mais qu’en est-il du Réseau corporel sans fil ou WBAN?

Ce qui se passe, c’est que, à mesure que de nouvelles technologies sont développées, le besoin pour les utilisateurs de rester connectés a également augmenté. Les réseaux sans fil ou WBAN remplissent une fonction très spécifique, qui est de permettre aux utilisateurs de se déplacer vers un autre endroit sans être limité par des câbles.

Mais qu’est-ce que le réseau WBAN?

Dans un premier temps, nous pourrions dire que ce concept de «Wireless Body Area Network» a été inventé par Van Dam en 2001. À cette époque, il s’agissait essentiellement d’un réseau de nœuds de capteurs connectés au corps humain. Cela a rendu possible des tâches telles que la mesure des signaux biologiques humains, y compris la fréquence cardiaque, la pression artérielle, les signaux cérébraux, etc. Autrement dit, principalement des applications médicales.

En plus de cela, il faut considérer qu’il existe deux modes de communication autour du corps humain. La communication intra-corporelle est la communication entre les nœuds de capteurs implantés dans le corps et ne peut être utilisée que pour la communication interne. Mais, avec le temps, il est également apparu une communication corporelle qui se produit entre les appareils portables et qui comprend des boutons capteurs.

Exigences du réseau WBAN

En général, les réseaux WBAN doivent répondre à certaines exigences ou caractéristiques très particulières, telles qu’une faible consommation d’énergie, une faible latence, la sécurité ou la capacité interactive.

Structure de ces réseaux

Quatre éléments fondamentaux composent ces réseaux, à savoir:

WBAN: cette section est celle avec les capteurs à faible coût et faible puissance, afin qu’ils vous permettent de contrôler la fréquence cardiaque ou la pression artérielle, sans mettre en danger la personne connectée. En fait, ils ne limitent même pas leurs mouvements, ils sont donc souvent utilisés pour le diagnostic du patient Boutons capteurs: ce sont les éléments qui fournissent une sortie à un coordinateur central, qui reçoit le signal des nœuds et le transmet à la section suivante pour surveiller le corps humain Communication: cette section reçoit les informations ci-dessus, et agit de la même manière qu’une passerelle pour transmettre les informations au canal suivant. Par exemple, l’envoi de messages vers les réseaux mobiles 3G ou 4G Stockage: toutes les informations de l’utilisateur sont stockées dans cet espace, considérant que cela peut devenir nécessaire dans le futur, pour faire un suivi plus précis de son statut.

Principales applications du Wireless Body Area Network

Applications médicales

Comme nous l’avons mentionné, les applications originales de ces réseaux concernaient exclusivement le développement de la médecine. Ils ont permis, entre autres, une surveillance à distance de l’attention. Ils l’ont fait en agissant sur le corps du patient pour surveiller la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les électrocardiogrammes.

Applications non médicales

À l’heure actuelle, les réseaux en question ont d’autres applications. Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour mesurer la vitesse, la distance et la fréquence cardiaque des athlètes professionnels.

Quelque chose de similaire se produit avec ses applications pour les exercices d’entraînement militaire. Ils facilitent l’envoi de données sur les attaques, les retraits ou les ordres des commandants.

Dans le monde de la musique, ils permettent une meilleure maîtrise de la lecture de musique sans fil et des appels vidéo.

Et, au cas où il serait nécessaire de clarifier, cette technologie émergente est complètement légale et pas aussi chère que d’autres qui émergent ces jours-ci. Pour cette raison, on pense qu’il gagnera beaucoup de terrain dans les années à venir.

Partage-le avec tes amis!