Bien qu’il n’y ait toujours pas de date exacte pour son arrivée, Windows 10 20H2 se rapproche chaque jour. Petit à petit, depuis quelques mois maintenant (en fait depuis peu après l’arrivée de Windows 10 2004) nous apprenons des détails sur la deuxième mise à jour majeure de Windows de ce 2020. Déjà au début de cette année, nous apprenions que ceux de Redmond envisageaient récupérer le format vétéran Service Pack, et pendant quelques semaines, il est également possible de télécharger les premières images ISO de Windows 10 20H2 à partir du canal bêta pour les utilisateurs abonnés au programme Windows Insider.

Que ce soit en octobre ou en novembre, car entre les deux mois arrivera Windows 10 20H2, également appelé Windows 10 2009, C’est le bon moment pour passer en revue les nouvelles cela arrivera avec ce qui, peut-être, est la dernière mise à jour semi-annuelle de Windows, car comme nous vous l’avons déjà dit, Microsoft pourrait envisager de réduire la fréquence de ces mises à jour importantes, passant de deux à une seule par an. La raison? Les multiples problèmes rencontrés par Windows 10 2004.

Et je dis que c’est le bon moment car, comme le souligne aujourd’hui Windows Latest, Microsoft a déjà publié la version d’essai « définitive » de Windows 10 20H2 pour les clients professionnels, c’est-à-dire celui qu’ils doivent utiliser pour tester le nouveau système en dehors des environnements de production mais en conditions réelles de travail. Ceci est fait pour qu’ils puissent détecter d’éventuels problèmes et, en fonction des résultats des tests, choisissent de mettre à jour leurs systèmes de production immédiatement ou, au contraire, d’attendre que les problèmes éventuels soient corrigés, sans que cela affecte votre activité.

La première chose à savoir est que Windows 10 20H2 ne sera disponible que pour les systèmes qui ont déjà été mis à jour vers Windows 10 2004 (20H1), depuisCertaines des fonctions de cette seconde mise à jour dépendent, à leur tour, d’éléments inclus dans la première. Par conséquent, probablement, Microsoft mettra le mode turbo dans les prochaines semaines pour amener 20H1 au plus grand nombre possible de systèmes qui n’ont pas encore été en mesure de se mettre à jour.

Cela dit, la vérité est qu’il n’y a pas grand chose à attendre de Windows 10 20H2, puisqu’il semble une mise à jour plus dédiée aux « tripes » du système et à peaufiner son fonctionnement qu’à surprendre les utilisateurs avec de nouvelles fonctions. On notera en particulier la refonte du menu de démarrage, inspiré de Fluent Design, qui est plus propre et plus intégré au reste de l’interface du système d’exploitation. Les tuiles dynamiques sont plus intégrées dans leur environnement et, en plus, elles peuvent être modifiées par des icônes statiques. Nous avons vu ici comment activer cette fonctionnalité.

Une autre nouveauté est que, logiquement, le navigateur Edge d’origine ne sera plus présent dans le système, étant remplacé par Edge Chromium, une option beaucoup plus recommandée que son prédécesseur. Oui, Internet Explorer est maintenu, mais ce n’est pas par nostalgie, mais pour des problèmes de compatibilité avec certaines applications utilisées dans des environnements professionnels et qui, pour une raison quelconque, n’ont pas été mises à jour depuis des années et n’ont pas fait le saut vers d’autres plateformes.

Aussi attendu de Windows 10 20H2 quelques améliorations dans la gestion multitâche du système, bien que ceux-ci n’aient pas été entièrement décrits et, par conséquent, nous devrons encore attendre de savoir en quoi ils consistent exactement. Dans tous les cas, toute amélioration à cet égard sera toujours positive.