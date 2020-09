Dans APPUYEZ SUR LE BOUTON nous préparons les choses pour accompagner le lancement de la nouvelle génération de consoles. Quelle que soit la console que vous choisissez, nous sommes là pour vous. Suivez-nous sur Instagram en une fois. C’est gratuit. Cliquez ici. Maintenant oui, consultez notre examen de Hyper Scape.

Hyper Scape c’était l’un des pires secrets gardés par Ubisoft, à qui tout est filtré longtemps à l’avance, nous connaissions tous l’existence de ce jeu des semaines avant son annonce et en plus, le jeu est sorti au pire moment possible.

Pourquoi est-ce que je dis ça? Facile.

Hyper Scape créée sur consoles en plein milieu de tous ces scandales: Toute la bataille de Fortnite contre Apple, le retard de Halo Infini, confirmation de Xbox série x pour novembre et plus important et plus horrible que tout cela – il a été publié peu de temps après que toutes les allégations de harcèlement sexuel et au travail ont éclaté au sein d’Ubisoft.

Autrement dit, si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, très, très peu votre attention était sur Hyper Scape et si tu étais [email protected] dans UbisoftTrès probablement, c’était pour les pires raisons (dont ils sont eux-mêmes coupables); pas pour leurs jeux.

Ok, oui, mais… est-ce que tout cela a éclipsé un grand match? Non, même pas. Hyper Scape est au mieux un jeu qui a osé changer la formule du genre Battle Royale déjà bien usé et cela ne signifie pas qu’il l’a changé pour le mieux.

Voir sur YouTube

Dans un monde où Fortnite et Warzone Ils sont les rois de ce type de jeu, les idées qu’Hyper Scape met sur la table sont bonnes sur le papier, s’ils vous en parlent sans que vous ayez joué, vous diriez «allez-y, ça sonne bien, oui j’essaye». Essayons:

Hyper Scape est une bataille royale où, contrairement aux autres, on ne gagne pas forcément en étant le dernier personnage debout, la verticalité du jeu permet de créer différentes stratégies. De plus, c’est un jeu si rapide que si vous trouvez un adversaire très puissant, il est possible que vous vous échappiez et que vous ayez une chance de vous battre plus tard.. Les mutations ajoutent une couche supplémentaire de stratégie car elles vous permettent d’avoir des capacités spéciales que vous pouvez combiner avec des armes et créer un style de jeu unique. Tu vois? Cela ressemble à un jeu qui pourrait intéresser beaucoup.

Voir sur YouTube

Dommage que le jeu ne se lie nulle part et une grande partie du problème réside précisément dans les éléments dans lesquels ils voulaient innover.

Vous pouvez gagner en étant la dernière personne en vie sur la carte, mais vous pouvez également le faire si vous trouvez une couronne en or et que personne ne vous la prenne pendant quelques secondes. La couronne apparaît vers la fin du jeu, ce qui a causé cela plusieurs fois dans les jeux auxquels j’ai joué, les joueurs se sont cachés jusqu’à la fin pour tenter de décrocher la couronne, faisant du jeu une première minute très ennuyeuse et une fin frénétique et très courte qui n’a pas compensé.

L’approche du jeu conditionne que les joueurs choisissent cette voie et évitent les combats pendant une bonne partie des jeux. Oui, c’est une stratégie, mais ce n’est pas une stratégie qui contribue au plaisir du lobby dans lequel vous jouez.

Les armes sont incroyablement faibles, ce qui transforme les adversaires en éponges à balles que vous devez vider plusieurs cartouches de munitions si vous souhaitez les abaisser. Cela se heurte à plus d’innovations qu’ils ont essayé de mettre en œuvre car le fait que le jeu soit si rapide et si vertical signifie que toute personne disposant d’un peu d’espace peut échapper à la bataille.

Encore une fois, le jeu conditionne que vous vous concentriez sur un gameplay qui vous invite à vous cacher ou à vous échapper la plupart du temps au lieu d’aller au combat.

Voir sur YouTube

Les armes peuvent monter de niveau si vous en trouvez d’autres du même type et les « fusionnez », mais ce n’est qu’en atteignant le niveau maximum (niveau 5) que vous remarquez une différence considérable en matière de combat (très rare), ce qui fait qu’il est obligatoire d’élever votre arme car la capacité ne vous sauvera pas et rend tous les autres niveaux presque inutiles.

Ce titre a l’avantage d’être gratuit, c’est-à-dire que vous pouvez jouer gratuitement. Peut-être que plus tard, si Ubisoft le juge nécessaire, ils pourront résoudre ces problèmes avec des correctifs, peut-être pas.

Un autre avantage que nous voyons dans Hyper Scape est qu’il peut avoir le soutien de la communauté Ubisoft compétitive qui est très grande et très forte. Regardez ce qui se passe avec Rainbow Six qui, de nombreuses années après son lancement, est toujours l’un des plus représentatifs des e-sports. Est-ce que Hyper Scape a un avenir dans cette scène?

Si vous n’êtes pas monté dans le train de la bataille royale à ce stade du jeu, c’est parce que vous ne les aimerez peut-être pas et Hyper Scape ne changera guère cela.

Texte de Pablo Corzo pour APPUYEZ SUR LE BOUTON.