Nous sommes souvent confrontés à des logiciels malveillants. À certains moments, plus que nous ne le souhaiterions. Cependant, et bien que les problèmes soient généralement associés à ces logiciels malveillants, le meilleur moyen de les combattre est de fournir autant d’informations que possible. Par conséquent, dans cet article, nous souhaitons répondre à certaines des questions les plus courantes à cet égard: “Qu’est-ce qu’un malware?” et “quel type d’attaque est un malware?”

Bref, on pourrait dire que ces éléments malveillants sont développés par des personnes possédant de grandes connaissances et de très mauvaises intentions, dont le but est de causer des dommages à nos ordinateurs.

Mais qu’est-ce qu’un malware spécifiquement?

Un logiciel malveillant est un terme qui décrit des programmes ou du code qui peuvent interférer avec le fonctionnement normal d’un système en pénétrant, contrôlant, endommageant ou désactivant le réseau et ses composants.

Certains des symptômes les plus courants révélant la présence de logiciels malveillants sont liés aux éléments suivants:

Performances lentes Les publicités contextuelles se multiplient La capacité du disque dur diminue sans raison Le système plante ou affiche l’écran bleu de la mort de manière récurrente L’activité de l’ordinateur lorsqu’il est connecté à Internet augmente sans raison

Et bien qu’il y ait beaucoup plus de symptômes que nous pouvons considérer, dont plusieurs vous connaîtrez vous-même, le principal inconvénient est que certains logiciels malveillants infectent sans produire d’effets. C’est à ce moment-là qu’ils ont le temps d’agir.

Et comment agissent ces logiciels malveillants?

Tout d’abord, nous devons savoir comment les logiciels malveillants peuvent atteindre notre PC. Presque toujours, il apparaît caché dans les téléchargements que nous effectuons de manière innocente, tels que les jeux, les fichiers musicaux, les e-mails, etc.

Dans les anciennes versions de Windows, dans lesquelles nous n’avions pas Microsoft Defender, exécuter un antivirus était essentiel pour éviter ces problèmes. De nos jours, ce programme résout un peu les choses pour nous.

Pourtant, le malware le plus courant parvient à nous compliquer la vie. Apprenons à les connaître.

Types de logiciels malveillants les plus courants

Virus: ce type d’élément est extrêmement risqué car il est capable de se multiplier, de se propager dans tout le système et non seulement de faire planter le logiciel, mais aussi le matériel. Ver: un ver informatique est encore plus malveillant qu’un virus, considérant que il peut effectuer des tâches même sans être humain. Même détruit, il est capable de régénération s’il n’est pas supprimé à 100% Trojan: En apparence, un cheval de Troie ne diffère pas beaucoup d’une application légitime et authentique. Cependant, il fonctionne comme un portail permettant à d’autres éléments malveillants d’entrer dans votre ordinateur. Spyware: comme son nom l’indique, bien qu’il ne détruit pas les données, il est capable de surveiller votre activité en ligne et hors ligne, de voler des informations personnelles, financières, intimes, etc. Ransomware: le soi-disant «détournement de données» a gagné du terrain ces derniers temps. En gros, les pirates parviennent à s’introduire dans votre ordinateur, et ne le libèrent qu’en échange d’une somme d’argent.

Comment éviter les logiciels malveillants?

Le plus difficile de tous vient ici: que pouvons-nous faire pour empêcher les logiciels malveillants de pénétrer notre PC. Comme recommandation principale, vous devez être prudent avec tous les sites Web dont les domaines se terminent par un ensemble inhabituel de lettres individuelles. La même chose, avec ceux que votre navigateur qualifie de dangereux.

Deuxièmement, en tenant compte de tous les symptômes que nous avons mentionnés ci-dessus, faites également attention à leur présence. Si vous surfez sur le Web, ignorez les publicités pop-up étranges et ne téléchargez jamais de logiciels à partir de sites auxquels vous ne faites pas confiance. Dans les e-mails, n’ouvrez jamais de liens inconnus.

Si vous ne perdez pas de vue tous ces problèmes que nous avons évoqués, il vous en coûtera moins cher de distinguer l’apparition de malwares à l’intérieur de votre ordinateur. Et avec cela, vous pouvez lancer un antivirus ou vous en occuper. N’oubliez pas que la vitesse à laquelle vous vous déplacez est essentielle pour minimiser sa destruction.

Si vous avez aimé cet article, vous serez probablement intéressé à savoir si votre PC contient des virus ou des logiciels malveillants.

Partage-le avec tes amis!