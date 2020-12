Sans aucun doute, cette année a échappé aux attentes de beaucoup. Non seulement dans le monde de la finance, mais aussi en ce qui concerne tout type d’activité humaine qui a été touché par la pandémie de coronavirus. Eh bien, dans ce contexte, nous voulons analyser tout ce qui s’est passé avec le Bitcoin cette année 2020.

Une monnaie aux détracteurs qui alimentent sa croissance

La première chose à dire à cet égard, c’est que lorsqu’il s’agit de cette catégorie d’actifs, il y a encore des gens qui s’opposent au concept qu’ils représentent. Ils le font, en général, sans être pleinement conscients de leur fonctionnement, de la manière dont nous pouvons en profiter, etc.

Fondamentalement, il arrive que les arguments réels contre Bitcoin aient servi à améliorer cette crypto-monnaie dans le passé. Et les faux arguments n’ont fait que susciter plus d’intérêt à son sujet, contribuant de telle sorte que, aujourd’hui, même les grandes entreprises qui étaient passées, y prêtent attention.

Types de comptes et solution aux incompatibilités

De manière générale, nous pouvons dire qu’il existe sept types différents de comptes Bitcoin, dont certains peuvent envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs. Il y a aussi celles qui sont des impossibilités de ces opérations.

Cependant, il est également vrai que les incompatibilités disparaissent progressivement et que les transactions sont beaucoup plus courantes aujourd’hui qu’auparavant. La plupart des gens parient sur eux.

Ensuite, il y a d’autres projets, comme le Lightning Network, qui n’ont pas grandi comme certains experts s’y attendaient, même si personne ne doute de la pertinence qu’ils pourraient avoir dans quelques années.

Quelque chose de similaire se produit avec DeFi ou la finance décentralisée, qui commence à rivaliser d’égal à égal avec Bitcoin. Les technologies d’Ethereum gagnent du terrain grâce à leur plus grande fluidité et les plateformes de stockage Bitcoins telles que WBTC ou RenVM conquièrent peu à peu les utilisateurs.

Que dire des échanges?

Il y a certaines choses à suivre sur le trading cette année. Par exemple, le concept d’Automated Market Makers est apparu. Fait intéressant, pas sur la chaîne Bitcoin, mais sur Ethereum. Au fond, leur particularité est qu’ils permettent des échanges décentralisés, mais de manière collaborative. Il y a Uniswap, le nouveau porte-étendard de DeFi après avoir dépassé Coinbase.

Une autre nouvelle intéressante est que, au moins sur certains marchés, PayPal permet aux gens d’acheter des Bitcoins. Après plusieurs années de guerre contre cette crypto-monnaie, les responsables de l’un des services de transfert d’argent les plus importants au monde ont décidé de leur ouvrir les portes.

Trading, produits dérivés, gestion des risques, etc.

La gestion des risques avec les contrats à terme et dérivés Bitcoin dans un environnement réglementé a explosé et pris de l’ampleur au cours de l’année dernière. Malgré un lancement modeste, le trading de contrats à terme et d’options sur Bitcoin – sur des comptes de courtage normaux réglementés par la CFTC – se porte bien. Une autre bonne nouvelle pour Bitcoin en 2020.

D’autre part, les gouvernements et les organismes supranationaux tels que le GAFI ou l’OCDE, veulent profiter du registre transparent pour étendre la conformité fiscale et le signalement contre le blanchiment d’argent. En ce sens, ils ont près de dix ans de retard sur ce que propose le réseau Bitcoin lui-même.

Les gouvernements ont essentiellement délégué aux banques et aux réseaux de paiement réglementés, créant un échange automatisé d’informations avec le gouvernement. C’est une bonne affaire pour les autorités, puisqu’elles obtiennent des informations sans avoir besoin d’une décision de justice. Et ainsi, ils pourront peut-être identifier les personnes qui commettent des crimes, gèlent leurs avoirs et rendent la vie inconfortable pour qui bon leur semble.

De plus, les améliorations de la confidentialité de Bitcoin viennent avec l’activation de deux technologies, Taproot et Schnorr. Ce sont des améliorations marginales qui peuvent être combinées avec les meilleures pratiques existantes. Bien que son activation finale ne soit pas perceptible avant quelques années, c’est un bon début pour les utilisateurs les plus suspects.

Conclusions sur Bitcoin en 2020

De manière générale, on pourrait dire qu’il n’y a pas eu trop d’innovations importantes concernant Bitcoin au cours de cette année. Au-delà de la tendance haussière apparente des derniers mois, qui rappelle à de nombreux investisseurs 2017, la plupart parient simplement sur le stockage. Et c’est un autre pas en avant.

Même sur les marchés où Bitcoin ne semble pas assez polyvalent, rares sont ceux qui l’utilisent à titre privé ou, du moins, pour protéger une partie de leurs actifs. Cependant, malgré la création massive de nouveaux dollars et d’autres monnaies fiduciaires dans le monde, et les bulles prononcées par rapport à toutes les classes d’actifs, la vérité est que très peu de pourcentage de cet argent est allé à cela. crypto-monnaie.

Pour cette raison, on peut dire que, pour le moment, ce sont encore principalement les marchands de détail qui sont fabriqués avec des Bitcoins. La possibilité d’attirer d’autres investisseurs solides avant que différentes crypto-monnaies et plates-formes similaires ne le fassent dépendra de son succès en 2021 et les années suivantes.

Quels autres événements liés au Bitcoin en 2020 vous semblent importants?

