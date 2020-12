Ce 2020 qui s’achève n’a certainement pas été une année positive pour le cinéma. Avec de nombreux titres reportés pour l’année à venir, seules les plateformes de streaming ont dynamisé un panneau d’affichage touché par la pandémie.

Mank de David Fincher, a été, sans passer par les théâtres, l’une des premières de l’année. Le film Netflix retrace sardoniquement un portrait d’Hollywood des années 1930 au dos de la figure d’Herman J.Mankiewicz, alias Mank, l’un des scénaristes les plus abondants de l’époque, interprété par Gary Oldman.

Avec le fil conducteur de la course à l’écriture du scénario de Citizen Kane, le film fait revivre ce qui pourrait être l’un des plus grands différends de l’histoire du cinéma: élucider la véritable paternité du scénario de ce qui reste pour beaucoup le meilleur film. de tous les temps.

Citizen Kane a remporté l’Oscar du meilleur scénario partagé par Orson Welles et Mankiewicz, mais l’ombre de qui devrait obtenir plus de crédit ou non a plané jusqu’à trois décennies plus tard. Un débat qui amène désormais Mank au présent qui s’appuie sur un livret écrit par Jack Fincher, père du réalisateur.

Qui a réellement écrit le scénario de Citizen Kane?

Bien que le film finisse par donner l’impression que Welles et Mankiewicz ont fini par remporter l’Oscar, mais en gardant les couteaux aiguisés, la vérité est qu’au moins du côté de Welles, la dispute ne s’est pas aggravée avec le temps.

Herman J.Mankiewicz dans un portrait, et joué par Oldman

Welles a qualifié la contribution de Mankiewicz au scénario d ‘«énorme» et a ainsi résumé le processus d’écriture du scénario à Peter Bogdanovich pour publier la biographie This is Orson Welles:

“Les idées initiales de ce film et sa structure de base étaient le résultat d’une collaboration directe entre nous; après cela, nous nous sommes séparés et il y a eu deux scénarios: l’un écrit par M. Mankiewicz, à Victorville, et l’autre, à Beverly Hills, pour ma part … La version finale du script a été extraite des deux sources ».

Autrement dit, il semble qu’au moins du côté de Welles, il n’y avait aucun problème à reconnaître le travail de Mank. Bien que cela ne signifie pas qu’il existe des versions qui penchent plus de travail créatif vers l’une ou l’autre. Le journaliste Robert L. Carringer a résumé dans The Making of Citizen Kane:

Mankiewicz (avec l’aide de Houseman et avec la contribution de Welles) a rédigé les deux premiers projets. Ses principales contributions ont été la mise en scène de l’histoire, un casting de personnages, diverses scènes individuelles et beaucoup de dialogue. … Welles a ajouté une brillance narrative: esprit visuel et verbal, aisance stylistique et lignes aussi étonnamment originales que les montages de journaux et la séquence de la table du petit-déjeuner. Il a également transformé Kane d’une fiction en carton Hearst en une figure de mystère épique et de magnificence. Citizen Kane est le seul grand film de Welles dans lequel le crédit d’écriture est partagé. Ce n’est pas par hasard, c’est aussi le film de Welles avec l’histoire la plus forte, les personnages les plus accomplis et le dialogue le plus soigneusement sculpté. Mankiewicz a fait la différence.

Ce qui semble clair, c’est que Welles et Mank ont ​​travaillé à partir de l’idée initiale, en commençant par le choix du personnage qu’ils voulaient incarner de manière voilée dans un grand film sur la nature humaine et comment le prestige et l’argent ne sont pas synonymes de félicité. Howard Hughes a été initialement pensé avant d’atteindre le magnat de la presse William Randolph Hearst, qui dans Mank est interprété par Charles Dance.

Bien sûr, dans un premier temps, RKO voulait que Welles, leur prodige, soit le réalisateur, producteur, star et scénariste du film dans une sorte de démonstration d’homme de la Renaissance, qui montrait davantage la peau d’une campagne marketing.

En vertu de cette prémisse, RKO a d’abord signé un contrat avec Mank par lequel il a rejeté les crédits pour l’écriture du scénario, ce qui s’est finalement produit lorsque Mank l’a exigé, menaçant des poursuites publiques contre RKO.

Rasing Kane, le livre qui a rouvert la polémique 30 ans plus tard

Cependant, la collaboration initiale semble avoir été progressivement empoisonnée par les appréciations de John Houseman, joué par Sam Troughton dans le film et collaborateur de Welles pendant des années, mais avec qui il finirait par avoir une sérieuse dispute.

Entrant dans le domaine de la spéculation, il s’agit de Houseman qui, en visitant Mank lors de son séjour à Victorville alors qu’il écrivait le scénario se remettant de son accident, alimentait la confrontation du scénariste avec Welles.

«Quand Mank est allé à Victorville, nous étions amis. Quand il est revenu, nous étions des ennemis », a déclaré Welles au biographe de Mankiewicz Richard Meryman.« Mank avait toujours besoin d’un méchant.

Mankiewicz est décédé 12 ans après la première de Citizen Kane en 1953, sans retrouver de bonnes relations avec Welles. Cependant, jusqu’à son décès, les spéculations sur le degré de co-auteur ou d’auteur avaient continué … jusqu’à exploser en 1971.

Cette année-là, la critique de cinéma Pauline Kael, l’une des plus influentes des pages du New Yorker, publie Raising Kane une lettre dans laquelle il blâme complètement Mank pour la paternité du scénario et laisse Welles comme un profiteur grâce à une source inconnue. révélé. Cette source a toujours indiqué être Houseman.

Quoi qu’il en soit, Mank semble avoir réussi à retrouver la figure d’un scénariste qui, avec Kane ou sans Kane, n’a jamais eu les bénéfices qu’il méritait.