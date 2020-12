Dans le cinquième épisode de la deuxième saison de Le mandalorien apparaît, pour la première fois dans la série, un Jedi. Dans le cadre de la mission de Din Djarin pour en trouver un à livrer Bébé yodaC’était une rencontre inévitable à laquelle nous nous attendions tous. Mais le fait que ce soit Ahsoka tano est remarquable et important pour la franchise de Guerres des étoiles.

Même si Ahsoka tano Il n’était jamais apparu dans aucun des films ou des préquelles, il a une présence significative dans Star Wars: The Clone Wars (2008) et Star Wars Rebels (2015), deux séries animées.

Le personnage est en vedette Rosario Dawson, mais dans la série sa voix originale la rend Ashley Eckstein, qui peut être entendu brièvement dans Star Wars: The Rise of Skywalker lors du duel entre Roi Oui Palpatine. Ce fut la première confirmation de l’importance du personnage, mais son apparition dans Le mandalorien le rend encore plus significatif.

Qui est Ahsoka Tano?

Beaucoup de personnes qui ont regardé l’épisode de The Mandalorian ont dû être surpris par la présence d’un Jedi avec un sabre laser pour la première fois dans la série. Mais il y a beaucoup plus derrière Ahsoka Tano.

L’information la plus importante sur le personnage est peut-être qu’elle était une Padawan de Anakin Skywalker, qui deviendra plus tard Dark Vador.

Tout au long de son histoire dans la série animée, il a eu des rencontres et des désaccords avec son professeur, et même avec Palpatine (avant de devenir l’empereur). Plus tard, il a développé une hostilité majeure avec Bo-katan kryze, qui apparaît également dans The Mandalorian, lors du troisième épisode de la deuxième saison. Est interprété par Katee limogé (Battlestar Galactica, 24 ans, Another Life), qui a également exprimé le personnage dans Star Wars Rebels.

Techniquement Ahsoka Tano n’est plus un Jedi

Mais techniquement Ahsoka Tano n’est plus un Jedi. Elle a quitté l’Ordre lorsqu’elle a été accusée de l’explosion d’une bombe dans le temple Jedi, tuant plusieurs personnes – des événements qui se sont produits pendant Star Wars: The Clone Wars. Ce n’était pas vraiment elle, mais Barris OffeeMême ainsi, elle a été désignée comme la personne responsable.

Déçue, elle cesse d’être une Jedi bien qu’elle reste en contact avec ses compagnons. Au cours de la septième saison de la série comme Pivot où devriez-vous travailler avec Bo-katan, son ex-ennemi.

Ahsoka tano a été ciblé pour meurtre par le Commande 66, mais sauvé par son ami le commandant Rex. Après être restée cachée, pendant Star Wars Rebels, elle offre au sénateur Bail Organa travailler pour lui.

C’est à ces moments-là que vous soupçonnez que Dark Vador en fait c’était Anakin Skywalker, votre mentor. Pendant la série ils ont une confrontation sur la planète Malachor et serait morte si elle n’avait pas été sauvée par Ezra Bridger.

L’avenir d’Ahsoka Tano en tant que personnage peut résider dans son passé

Ahsoka tano a eu des rencontres avec plusieurs des personnages principaux de l’univers Guerres des étoiles, comprenant Anakin Skywalker ou Din Djarin. Il n’est pas déraisonnable de supposer qu’elle aura plus d’importance à l’avenir.

En fait, il n’y a aucune trace de ses aventures tout au long des événements qui se sont produits pendant la trilogie originale de Guerres des étoiles et cela pourrait bien être assez de matière pour une série ou un film qui lui est dédié.

Ou peut-être que l’épisode de The Mandalorian dans lequel il apparaît se produit avant la fin de Rebels?

L’article Qui est Ahsoka Tano et pourquoi elle est importante dans «The Mandalorian» a été publié dans Hypertext.