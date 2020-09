Marvel et DC ont une longue histoire de se moquer l’un de l’autre dans leurs bandes dessinées, alors quand les fans se sont rencontrés Hyperion, une imitation de Superman en tant que méchant en 1969, il semblait être juste un autre de ces coups passants.

Cependant, Hyperion est devenu une caractéristique durable du multivers Marvel qui a été présent à certains de ses événements les plus importants, faisant de lui un personnage important dont beaucoup n’ont jamais entendu parler. Mais il est temps de mettre fin à son obscurité relative au grand public et d’examiner de plus près l’appel le plus clair que les fans de Man of Steel de DC trouveront dans l’univers Marvel.

Hyperion a été présenté par Roy Thomas et Sal Buscema dans Avengers # 69 en tant que membre de l’escadron Sinister. Cet Hyperion était l’explorateur interplanétaire Zhib-ran, investi de super-pouvoirs lors de l’explosion de son monde natal. Pas une origine complètement choquante pour les personnages de l’époque, mais les choses ont pris un tour quand, après avoir combattu les Avengers à plusieurs reprises, il a été tué par … le vrai Hyperion?

Il s’est avéré que Zhib-Ran est un être artificiel créé par le Grand Maître à partir d’énergie extra-dimensionnelle et instillé de faux souvenirs (ce n’est pas la dernière fois que cela arriverait à une version d’Hypérion). Le Grand Maître a modelé les pouvoirs et l’apparence de Zhib-ran d’après le * vrai * Hyerion, Mark Milton. Mark Milton est de Earth-712, un endroit dans le multivers Marvel qui est une parodie de bandes dessinées de DC (y compris des noms de villes à un nez et un « Squadron Supreme » qui imite la Justice League). Sur Terre-712, Mark est le dernier membre survivant des Eternals spatiaux. Il a été élevé par des parents terrestres avec de fortes valeurs morales et le désir de protéger les faibles. (Cela vous semble familier?) Cette version d’Hyperion est morte avec le reste de la réalité Earth-712 en 2016.

Pourtant, une troisième version d’Hyperion a été introduite en 2013 lors de la course Avengers de Jonathan Hickman. Marcus Milton est presque identique à son homologue de l’âge d’argent à quelques exceptions près, comme avoir été élevé par un père célibataire et préférer un costume bleu marine. Il est le seul survivant de la réalité Terre-13034, qui a été détruite lorsqu’elle est entrée en collision dans une autre dimension. Il a été entraîné sur Terre-616 par A.I.M et est devenu une partie intégrante du multivers Avengers. Cette version d’Hyperion est morte en combattant les Beyonders aux côtés de Thor, mais a été ramenée lors de la recréation de l’univers Earth-616. Il est surtout connu pour avoir décapité Namor le Submariner en punition parce que Namor est devenu un peu trop realpolitik pour le goût des autres Avengers.

La plupart des versions d’Hyperion (que ce soit la vraie affaire ou les doublons artificiels) ont la physiologie d’un éternel (dans au moins deux de ses versions, il est le dernier des éternels). Les Eternals sont une équipe de super-héros immortels créée lorsque les Celestials ont altéré les gènes de proto-humains sur Terre. (Cette falsification génétique est également la raison pour laquelle la Terre a tant de super êtres.) Les Eternals recevront leur propre film MCU dans la phase quatre, mais Hyperion ne semble pas être répertorié parmi le casting.

En tant qu’éternel, Hyperion absorbe le rayonnement cosmique. Cela confère à Hyperion une variété de pouvoirs, qui sont tous une copie beat-par-beat de Superman, y compris: super-force, super-vitesse, guérison régénérative, quasi-invulnérabilité, vol et «vision atomique» – similaire à Superman vision de la tête. Il a également des super sens – lui permettant de voir l’ADN de quelqu’un depuis l’espace – et une super-intelligence, lui permettant de surpasser les supercalculateurs. Comme Superman peut survivre entièrement à la lumière du soleil jaune, Hyperion peut survivre au rayonnement cosmique, lui permettant de se passer de nourriture, d’air ou de sommeil.

Il est largement considéré comme l’un des héros les plus puissants de l’univers Marvel, souvent comparé à Sentry, Blue Marvel et Gladiator. Son exploit le plus célèbre est d’essayer de séparer deux univers pour les empêcher de se heurter, et il a réussi … eh bien, pendant quelques minutes. Il a également détruit la ville d’Atlantis en la ramassant et en la faisant tomber du ciel. Cependant, Hyperion a deux faiblesses majeures: la magie et le «rayonnement argonite». Considérant que Argon est juste au-dessus de Krypton sur le tableau périodique, il s’agit d’une satire plutôt intelligente.

Il existe une version actuelle d’Hyperion qui est apparue pour la première fois dans Avengers Volume 8 # 10 de 2019, écrite par Jason Aaron. Lorsque les Avengers rappellent au général Thunderbolt Ross qu’ils sont les héros les plus puissants de la Terre (c’est-à-dire qu’ils ont servi l’humanité, pas les intérêts des États-Unis), Phil Coulson lui a présenté une nouvelle version de l’escadron suprême en tant qu’équipe de super-héros personnelle de l’Amérique. Leur appartenance en apparence est presque identique à leurs homologues Earth-712, y compris la version Marvel de Wonder Woman (Power Girl), Batman (Nighthawk), Green Lantern (Doctor Spectrum), le Flash (Blur) et, bien sûr, Hyperion.

Il a été révélé que cette version du Squadron Supreme n’était pas du tout de vraies personnes, mais des simulacres créés par le démon Mephisto. Ils ont ensuite été programmés par une branche d’Hydra appelée Power Elite. Hyperion, par exemple, a reçu des souvenirs très similaires à Mark Miller de Earth-712, y compris le fait de croire qu’il est un éternel ressuscité sur Terre. Tous ont également eu le désir de protéger l’Amérique, assez violemment si nécessaire. Ils ont défendu la capitale nationale contre les géants du gel de Jottenheim, les incitant à être nommés «les plus puissants héros de DC». (Tu piges?).

Les motivations de Mephisto pour ce faire sont inconnues, et avec Marvel annulant l’histoire d’Empyre de Squadron Supreme, nous ne l’apprendrons peut-être pas de sitôt. De plus, l’Hypérion Earth-13034 est toujours là-bas quelque part. Il sera intéressant de voir s’il a un affrontement avec son homologue. Hyperion était un vilain pastiche de Superman reconstitué dans un hommage héroïque de l’âge d’argent multi-diversifié dans le BFF cosmique de Thor cloné en un défenseur violent de l’Amérique pour des raisons incertaines.

Alors voilà: l’histoire complète d’Hypérion. Eh bien, attendez-vous à des versions microverse comme King Hyperion qui a pris le contrôle de la Terre (à la DC’s Injustice) … ou Battleworld Hyperion …. ou Zombie Hyperion. La chose la plus DC-esque à propos de cette parodie DC est peut-être qu’il a subi un niveau DC de retcons.

