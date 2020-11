Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a toujours eu le doute quant à savoir qui gagnerait si Naruto et Goku se faisaient face en duel et il est logique que, puisqu’il s’agit de deux des œuvres les plus importantes de l’histoire de l’anime, il est inévitable que des comparaisons entre les deux protagonistes se produisent. Mais maintenant le créateur de Naruto, Masashi Kishimoto Il en a parlé et a clairement un favori.

Le mangaka a été posé pas mal de questions sur les batailles hypothétiques de Naruto lors d’une session de questions sur le réseau social Reddit, avec Kishimoto indiquant clairement que le ninja le plus fort de Naruto est bien Naruto. Pour lequel il n’y a pas de personnage comparable dans l’anime, avant cette réponse, le mangaka a été bombardé par les questions des fans sur qui pourrait battre le septième hokage, pas mal de personnages sont sortis dans la conversation comme Ichigo, Luffy et Gintoki, mais le moment décisif est venu quand On lui a demandé qui était le plus fort, Naruto ou Goku:

“C’est très difficile. Naruto aurait dit s’il n’y avait pas eu Dragon Ball Super et la façon dont Goku a évolué ces derniers mois. La vérité, malgré le pouvoir du Kyubi et du Sage des Six Chemins, Naruto n’aurait aucune chance avec le Goku que nous connaissons aujourd’hui, en gros, il est un dieu … il devrait continuer la série pour pouvoir trouver un moyen de l’arrêter. “

Le mangaka a terminé les questions par un message:

“Merci à tous. C’était amusant d’imaginer tous ces combats hypothétiques, même si nous savons tous que le plus puissant de tous est Saitama de One Punch Man. “

Que pensez-vous, qui est le personnage le plus puissant de l’anime?

