Les puces et processeurs et quelle marque chacun utilise a donné des nouvelles tout au long de l’année dernière. Le changement de Apple sur leurs Mac d’Intel à ARM ou, plus dramatiquement, la noyade que le gouvernement de Les États-Unis s’exercent sur Huawei, ont révélé la faiblesse et la dépendance domino qu’ont les grandes marques de ces composants, car il ne pourrait en être autrement.

Intel, Qualcomm, AMD, ARM, Nvidia Ce sont les marques que l’industrie du chipera fait l’éloge, ainsi que le propre développement que de nombreuses entreprises Big-Tech réalisent plus ou moins indépendamment.

Cependant, ils ont tous en commun leur interdépendance sur une série de brevets, de procédés et de matériaux qui sont proposés à leur tour par d’autres entreprises qui restent souvent sous le radar.

Il y a eu la clé du dernier mouvement de la pince que l’exécutif de Donald Trump a exécuté sur Huawei, en introduisant parmi les entreprises interdites de commerce avec le géant chinois à TSMC, son fournisseur de puces de référence.

Nous récapitulons. À la suite du veto initial en mai 2019, il y a quelques semaines, le département américain du commerce l’a prolongé en interdisant à Huawei de s’approvisionner en puces et autres composants électroniques fabriqués à l’étranger, développés ou produits avec un logiciel ou une technologie américaine, avec effet immédiat. La nouvelle interdiction est considérée comme une extension de la règle annoncée en 20019 et met fin au vide juridique dans lequel les entreprises américaines pourraient vendre à des tiers et ces tiers pourraient à leur tour fournir Huawei.

Huawei

Malgré sa fondation à Taiwan, TSMC, l’une des plus grandes fonderies au monde (sociétés de semi-conducteurs où des puces et des processeurs conçus par d’autres tiers sont assemblés et composés), a ouvert son siège aux États-Unis et, surtout, dépend des brevets de sociétés nord-américaines qui permettent aux États-Unis de les inclure dans son veto.

L’ensemble de l’industrie des puces est interconnecté, avec les fondations dans une petite poignée de fournisseurs

Si rien ne change -que cela ne semble pas- Huawei ne pourra continuer à recevoir ses commandes TSMC que jusqu’au milieu du mois, un drame qui peut mettre sa production en échec et qui a conduit la Chine à promouvoir fortement sa propre industrie de puces qui, néanmoins, continue de dépendre des mêmes développements et conceptions des autres.

Comme on peut le voir, une sorte de Guerre froide provenant d’une poignée de sociétés de logiciels de conception de puces, le brevet des développements spécifiques, et ces assembleurs ou fonderies.

Mais quelles sont ces entreprises qui ont le dessus et comment sont-elles réparties dans le monde?

Les fondements de l’industrie des puces

Malheureusement dans ce cas pour Huawei, et en faveur des États-Unis, la plupart des sociétés leaders dans les logiciels de conception de puces (EDA) sont d’origine américaine.

«Bien que l’industrie des semi-conducteurs soit de nature mondiale, ses fondations reposent en grande partie sur les États-Unis», a déclaré à Nikkei Geoff Blaber, vice-président de la recherche au sein de la société de veille commerciale CCS Insight.

Les entreprises Systèmes de conception de cadence, synopsys ou Ansys, tous nord-américains, avec Mentor Graphics, maintenant propriété de l’allemand Siemens Mais avec de nombreux liens avec les États-Unis, ils contrôlent environ 90% du marché mondial des outils de conception de puces; logiciels et modèles de conception sur lesquels pivote le reste de la chaîne, ce qui aboutit à la Intel, AMD et entreprise. Ce sont, en un mot, des fournisseurs cruciaux qui détiennent certains des brevets sur lesquels s’appuie le reste de la chaîne.

C’est ainsi que sont regroupées les principales sociétés de conception de logiciels de puces. Via Design News

Huawei, par exemple, a encore plus de versions des outils de conception de puces Candence ou Synopsys installés sur ses ordinateurs., mais le veto signifie qu’ils n’auront plus accès à leurs mises à jour à l’avenir. Ainsi, Huawei, avec le soutien de la Chine, a entamé un investissement titanesque pour trouver des substituts dont nous avons déjà parlé ici.

C’est ainsi que les États-Unis veulent et peuvent enfin écraser définitivement Huawei

Ces acteurs ont également évolué à travers divers achats pour rester dans un très petit groupe.

Les connexions avec l’industrie en font un facteur clé de la vulnérabilité de toutes les entreprises

Candence a son origine dans deux sociétés qui, à partir de 1988, allaient former le courant. Basée à San José, elle est devenue le leader du marché dans une multitude de solutions de conception de puces automatisées après avoir acquis de petites entreprises tout au long de son histoire. Pour sa part, Synopsys a été créée en 1986, basée à Mountain View (Californie), et dispose d’un ensemble d’outils de conception et de vérification de puces, tous enregistrés comme propriété intellectuelle.

ARM est surtout connu pour sa connexion à Apple, basée au Royaume-Uni mais détenue depuis 2016 par le groupe japonais Softbank, même si ces dernières semaines, il a été question de la possibilité que NVIDIA soit intéressé à l’acheter. Il s’agit du marché des puces mobiles, qui fournit les modèles sur lesquels plus de 90% des puces de smartphone dans le monde sont construites.

Image: Lenovo

Bien que ses origines britanniques donnent l’impression que ARM échapperait au veto de Trump et pourrait travailler pour Huawei, bon nombre de ses développements actuels proviennent de ses usines aux États-Unis, où il utilise également les outils de conception de puces exclusifs de Candence. Encore une fois, le cercle se referme.

Et c’est que dans une plus ou moins grande mesure, tous les développeurs de puces dans le monde, quelle que soit leur nationalité, dépendent des outils et de la propriété intellectuelle de cette poignée d’entreprises. Parmi eux se trouvent Apple, Huawei, Sony, Samsung, SK Hynix, Kioxia, Qualcomm, Nvidia, MediaTek ou Broadcom.

Et maintenant les assembleurs viennent

Les brevets de développement, les logiciels, les machines d’assemblage et même les usines forment un puzzle interconnecté

Mais les brevets de conception de logiciels et de puces ne sont qu’un maillon de la chaîne d’approvisionnement. Une fois que les ingénieurs de la société X ont conçu une puce sur la base de ces outils et de leurs connaissances préalables, ils sous-traitent généralement la production et la fabrication. Soit embaucher des entreprises dont l’activité consiste à développer des machines spécifiques, soit acheter ou louer ces machines. C’est là qu’apparaissent les fonderies ou usines de semi-conducteurs susmentionnées.

Là encore, trois sociétés américaines -Applied Materials, Lam Research et KLA-Tencor- ainsi que les ASML et Tokyo Electron Le Japon maîtrise le processus de fabrication avancé des semi-conducteurs.

Le merlan est de retour. ASML -qui était la technologie européenne avec la valeur marchande la plus élevée jusqu’à l’arrivée de Spotify- Elle est basée aux Pays-Bas, mais ses machines sont dotées de la technologie américaine et certains composants essentiels de ses machines de fabrication de copeaux sont construits sur le sol américain. C’est exactement la même chose avec TSMC, le plus grand fabricant de puces en volume qui fournissait jusqu’à présent Huawei.

Tout cela rend la «pince» sur Huawei très efficace, et qu’en fin de compte, l’industrie du broyage sur laquelle tout appareil est fondé est extrêmement imbriquée. Ainsi, la Chine a entamé ses plans pour essayer de «devenir indépendante», même si elle doit toujours partir d’une conception initiale ou d’un outil déjà breveté, qui ramène le jeu à la boîte de départ.

L’article Who’s who dans l’industrie de la conception de puces: la pince sur Huawei a été publié dans Hypertext.