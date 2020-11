L’infrastructure, le potentiel et l’histoire soutiennent l’engagement du fabricant mondial, qui est ambitieux et veut apporter la meilleure expérience Android en Europe.

Écrit par Damián García

Une année difficile en 2020. Sûrement compliqué dans tous les secteurs, mais beaucoup dans un tel que les smartphones habitués à une croissance presque infinie et qui a connu son premier succès en 15 ans en plus de l’annulation de tous les événements importants, comme un Mobile World Congress 2020 qui aurait dû servir de tremplin parfait pour un géant mondial vivant que ce cours préparait son atterrissage international sans aucune crainte, avec de bonnes idées et, enfin, avec plus d’inconvénients que prévu.

En fait, nous avons dû attendre plusieurs mois jusqu’en octobre dernier, le géant basé à Dongguan s’est présenté en Europe, nous montrant virtuellement son nouveaux bureaux à Düsseldorf, Allemagne, en plus de son premier produit phare, un vivo X51 5G qui s’était engagé à briser les clichés à la recherche de la meilleure expérience Android au meilleur prix, sans vantardise excessive et avec une politique toujours «centrée sur l’utilisateur».

C’est la même chose que Google a fait avec le Pixel 5 que nous ne verrons jamais, mais sans être Google, donc la vérité est que Nous ne pouvons qu’applaudir vivants pour votre audace, étudiez leur pari et dites-vous qui ils sont en détail, afin que vous les connaissiez plus en profondeur et que vous valorisiez leurs appareils avec toutes les informations … Êtes-vous prêt pour un nouvel espoir?

vivo est «vivant», pas «Vaivo» ou quoi que ce soit d’autre… Et non, ce n’est pas BBK Electronics!

Eh bien oui, la première chose que nous voulons influencer est que vivo se lit comme tel dans notre langue, pas “ vaivo ” ou toute autre phrase étrange, et en fait, dans les promotions du fabricant chinois, il a été fait mention du mot vivo et de sa signification en espagnol, référencer vitalité, énergie et ambition comme leurs caractéristiques.

Avec cette mise en scène il est logique que le constructeur retienne mon attention d’un coup, notamment parce que la deuxième chose qu’ils nous ont confirmée est aussi une erreur courante dans les médias, Explica.co inclus, qui ils les ont mis dans le sac de BBK Electronics sans trop savoir ce que fait ou qui est ce conglomérat chinois.

Le groupe BBK se voit en fait attribuer la propriété non seulement de vivo, mais aussi d’OPPO, OnePlus et realme, bien que rien ne puisse être plus éloigné de la vérité, car BBK est un groupe d’entreprises qui avait trois divisions dans son ancien organigramme, étant ce que c’est maintenant Je vis une de ces divisions, évidemment celui des communications.

vivant est donc une entreprise indépendante, Oui en effet actions d’investisseurs au sein du groupe BBK Electronics avec OPPO ou OnePlus, mais qui dans votre cas a leurs propres bureaux, leurs propres usines, leur propre adresse, sa propre stratégie et ses propres feuilles de route, par lesquelles cette arrivée internationale est passée en 2020.

vivo veut être différent, et que ses managers en Europe viennent d’autres secteurs comme l’automobile est une bonne chose, car pour commencer, nous verrons un “ Concept Phone ” annuel qui nous montrera de première main les innovations qui sont sur le point d’atteindre les prochains téléphones mobiles de vivant.

Ce qui fait vivre Qui diable est vivant?

Eh bien, maintenant que nous savons qu’il s’agit d’une entreprise chinoise indépendante, et qu’ils lisent “ vivant ” comme cela peut paraître, il convient de mentionner en diagonale tout le potentiel de un cabinet avec 9 centres de recherche et développement à Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Shanghai, Pékin, Hangzhou, Taipei, Tokyo et San Diego, plus 5 propres usines à Dongguan et Chongqing en Chine, ainsi que ceux de l’Inde, du Bangladesh et de l’Indonésie.

Somme plus de 10000 employés dans le monde et atteindre plus de 50 marchés à travers la planète, atterrissant également en Europe avec toutes les lois, ouvrant un nouvelle base d’opérations à Düsseldorf, Allemagne, où se trouvera le personnel en charge des stratégies et des lancements sur nos marchés (ils ont déjà un bureau à Madrid) et où sont basés les nouveaux directeurs de vivo en Europe, embauchés pour la plupart origines en dehors de l’industrie mobile, comme BMW.

Pour ce dernier, qui semble peut-être anodin, on comprend mieux pourquoi je vis est différent, et c’est qu’avoir des approches externes à cette industrie ne fait pas de mal, surtout si vous venez de un secteur comme l’automobile où les sensations, l’expérience et la passion sont (presque) tout lorsqu’il s’agit de convaincre le grand public.

Et oui, vivo se concentrera sur les expériences par-dessus tout, et peut-être parmi ses principaux idéaux est celui de rester à la pointe de l’innovation en ajoutant un record ou un autre, comme celui du plus beau téléphone mobile de la planète, une Guinness qui est en sa possession avec le plus grand nombre de personnes jouant un titre mobile.

Ce n’est pas la seule idée folle, et c’est que vivant annonce déjà que dans votre portefeuille, nous verrons toujours un ‘Concept Phone’ que cette année il allait être présenté au MWC 2020, et que nous apprendra les technologies du futur qui pourraient atteindre les mobiles en direct suivants au cours des mois suivants.

C’est une idée inexplorée mais très intéressante, tirée du monde de l’automobile et que cette année il allait nous apprendre à l’avance un mobile totalement propre sans boutons, qui a d’abord monté son capteur avec cardan et stabilisation à 360 ° en plus de la technologie pour intégrer un capteur photographique sous le panneau OLED, qui promet en effet d’optimiser pleinement la façade de nos mobiles.

L’expérience par drapeau, sans compétitions absurdes et avec le vivo X51 5G qui montre déjà l’exemple

Quoi qu’il en soit, les bonnes idées, comme les mots, sont époustouflées, donc sans aucun doute les plus importantes et ce que j’ai le plus aimé dans la stratégie de Vivo en Europe est qu’ils ont commencé par parler de faits, nous présentant un vivo X51 5G qui est le coup de foudre et qui montre que oui, en effet, ils parient plus sur l’expérience et le prix que par les races et les nombres bruts.

Mais ne t’inquiète pas, car ça ne signifie pas que le vivo X51 5G arrive avec des défauts inexpliqués, car c’est vraiment que le nouveau fleuron du constructeur mondial ne manque de rien, à commencer par son packaging où tout ce dont vous avez besoin pour profiter de votre mobile est inclus Pas de frais supplémentaires, y compris le chargeur rapide, les écouteurs, le protecteur d’écran monté en usine et même un étui de protection en silicone transparent.

Même la meilleure expérience Android ne manque pasEh bien, bien que l’interface présentée par vivo conserve son nom Funtouch OS, la vérité est que le fabricant a déjà annoncé que ils ont toujours l’utilisateur au centre de leur stratégie, et qu’ils ne pouvaient pas atteindre l’Europe avec une interface adaptée aux goûts de la Chine.

Donc, La base d’Android 10 reste à 95% répondant aux critères européens et laissant la pure expérience Google nous ravir, avec une valeur ajoutée ci-dessus sous la forme de un nouveau mode de jeu ou configurateur graphique cela vous permettra de modifier les animations et d’autres aspects de l’interface du terminal.

Qu’en prélude à un support à la hauteur des meilleurs, eh bien vivo affirme qu’il fonctionne déjà avec Android 11 pour mettre à jour vos appareils au plus vite et informer mises à jour entre 3 et 4 ans au moins dans la section sécurité pour l’ensemble de son catalogue mobile.

Concernant le matériel, s’il est vrai que nous n’avons pas trouvé le meilleur qui soit disponible, le constructeur explique que dans ses tests en laboratoire les différences entre un Snapdragon 865 et le Snapdragon 765G intégré dans ce cas n’étaient pas trop importantes dans les tâches quotidiennes, et pourtant le prix a fait une différence.

Par conséquent, il a été décidé d’être plus sobre et de prioriser à nouveau l’expérience utilisateur, vous offrir le meilleur du marché au meilleur prix… Et oui, le coût fait également partie de cette expérience!

Comme vous le verrez, Pour un prix de 799 euros, ce n’est pas tant que ça peut être demandé à un smartphone, surtout si nous parlons d’une section multimédia comme celle-ci et de finitions absolument impressionnantes que nous allons maintenant commenter.

vivo X51Caractéristiques et spécifications techniquesDimensions et poids158,46 x 72,8 x 8,04 (mm); 181,5 (g) Écran Écran Ultra O incurvé 3D de 6,56 pouces (panneau Samsung AMOLED) Résolution et technologie FHD + (2 376 x 1 080 pixels); 398 PPP; rafraîchir 90 Hz; réponse 180 Hz; Processeur HDR10 + Qualcomm Snapdragon 765G 8 cœurs (7 nm) à 2,4 GHz; Adreno 620 GPU RAM 8 Go LPDDR4x Stockage 256 Go UFS 2.1 Système d’exploitation Android 10 avec Funtouch OS Caméra arrière Quad avec 48 MP (ƒ / 1,6) de large, 13 MP (ƒ / 2,46) portrait, 8 MP (ƒ / 3,4) téléobjectif périscope et 8 MP (ƒ / 2,2) ultra-large; Zoom optique 5x, hyper-zoom 60x, super macro, stabilisateur 3D avec OIS + EIS + cardan, autofocus laser PDAF +, mode super nuit, mode astro, ralenti, HDR, flash triple LED bicolore, vidéo 4K @ 60fps Caméra avant MP (ƒ / 2,5) angulaire; HDR, mode beauté, vidéo 1080p @ 30fps Connectivité5G SA / NSA double-SIM; Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac bibande; Bluetooth 5.1 LE (avec aptX HD); aGPS + GLONASS + BDS + GALILEO; NFC; Batterie OTG USB Type-C 4,315 mAh, charge rapide 33 W FlashCharge 2.0 Autres Lecteur d’empreintes digitales intégré (optique), DAC Hi-Fi dédié (puce AK4377A), finition Schott xtension® Up GLASS Couleurs disponibles Gris alpha

Si quelque chose réaffirme mon agréable avis sur vivo, c’est justement que le X51 5G démontre avec des faits tous les mots du constructeur, offrant une expérience vraiment ronde commençant par le design et se terminant par un multimédia superlatif, passant entre un matériel solvant et la meilleure connectivité.

Un pari comme peu d’autres pour le design et la photographie

Si pour quelque chose je dois mettre en évidence le vivo X51 5G C’est précisément dans ces deux sections au-dessus de toute autre, et c’est que le design est sublime et ses capacités multimédias sont précisément au-dessus de la moyenne, avec une photographie superlative et le son Hi-Res pour les dominer tous.

La première chose qui retient l’attention du vivo X51 5G est qu’il s’agit d’un beau mobile, un bloc de verre et de métal parfaitement fini avec des lignes simples, presque minimaliste, qui respire l’élégance et évite également les marques et les empreintes digitales, grâce à un Finition arrière au toucher velouté et accents dégradés dans des tons gris mat qui a été développé en collaboration avec Schott, une entreprise de verre experte.

Et, deuxièmement, une section multimédia très soignée qui fera le bonheur de la plupart d’entre nous, à partir d’un Écran AMOLED parfaitement calibré et avec un rafraîchissement jusqu’à 90 Hz, HDR10 + et cela nous permettra de consommer du contenu avec la meilleure qualité, en tenant compte du fait qu’il existe également un Puce DAC dédiée qui fournira un son Hi-Res pour ne pas ternir l’expérience recherchée.

Concernant la photographie mobile, bête de somme de l’industrie depuis des années maintenant, elle n’a pas été coupée vivante en plaçant son capteur Sony IMX598 personnalisé pour commencer, avec 48 mégapixels et stabilisateur à 360 ° dans un cardan mécanique, en ajoutant trois capteurs supplémentaires, un “ super macro ”, un autre pour les portraits avec fonction de flou bokeh et un hyperzoom périscope jusqu’à 60x avec intelligence artificielle, modes nuit, astronomie, ralenti et triple flash LED bicolore.

Beaucoup de tissu à couper, sans doute, que nous avons déjà déroulé notre analyse approfondie, que nous vous laissons ici pour vous montrer de première main que Je vis vient très au sérieux et que son pari est, pour moi, le plus attractif de cette année 2020 longue.

