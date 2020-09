Le 22 août, le jour du découvert terrestre a eu lieu. Cela signifie le jour où l’humanité dépasse la capacité de la planète à régénérer toutes les ressources naturelles que nous utilisons pour la transformation industrielle. À partir de cette date, le budget écologique de la Terre est dans le rouge. L’idée derrière le budget écologique est de calculer la quantité de ressources naturelles que la planète fournit et de les diviser en jours de l’année. Une consommation responsable signifierait atteindre le 31 décembre sans manquer de budget. Bien entendu, il serait souhaitable de ne jamais dépasser le budget écologique; jamais frappé le rouge.

Cependant, année après année, cette date a voyagé. Selon le Global Carbon Footprint Network, jusqu’en 1971, l’humanité n’a pas épuisé le budget écologique. Mais à partir de cette date, le processus d’épuisement budgétaire s’est accéléré chaque année. En 1974, le budget était épuisé le 1er décembre. En 1998, nous avons atteint le 1er octobre et nous accélérons ainsi l’épuisement jusqu’à ce que, en 2017, la date soit déplacée au 2 août, en 2018 au 1er août et en 2019 au 29 juillet.

Cette année, nous avons épuisé le budget vert le 22 août, soit plus de trois semaines plus tard que l’an dernier. La voracité des ressources a diminué pour la première fois depuis le dépassement du budget. Bonnes nouvelles? Pas vraiment.

Il semblerait que ce soit une bonne chose d’entendre le retard du découvert; Cependant, les nouvelles cessent d’être si belles quand nous voyons que la seule raison pour laquelle l’épuisement budgétaire a été retardé est parce que nous sommes mis en quarantaine dans le monde entier. Nous n’avons pas manqué de ressources parce que nous avons été forcés de rester à la maison.

En ces jours de quarantaine, ils ont sûrement entendu dire qu’en étant enfermés «nous donnons une pause à la Terre». Et puis de penser que ce délai de 3 semaines est une bonne chose. Ce n’est pas bon, on n’arrête pas de détruire les ressources de la planète. Être en déficit budgétaire n’est rien de plus qu’une abstraction; une manière de comprendre la manière dont les ressources naturelles sont pillées. Il n’y a pas «d’utilisation des ressources de l’année prochaine». Ce qu’il y a, c’est un pillage total et sans fin. Donc, si le budget s’épuise le 29 juillet ou le 22 août, ce n’est pas bon, c’est alarmant. La seule chose acceptable est de ne pas mettre fin aux ressources naturelles de la planète.

L’être humain est excellent pour parler, pour faire de grands discours sur la durabilité. Nous sommes très doués pour créer des programmes, des projets, des objectifs et des concepts. C’est le cas du terme développement durable. En 1987, dans le rapport des Nations Unies sur notre avenir à tous, le développement durable était défini comme «répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs».

Cependant, derrière la grande rhétorique durable, pour les grands discours et les grandes promesses de durabilité, plus de 30 ans de déclarations, de journées de la Terre, de conférences, d’objectifs du millénaire, et une longue etc. le budget écologique de la Terre s’accélère d’année en année et la seule chose à ce jour qui a réussi à l’arrêter est une pandémie. Cela signifie essentiellement que le développement durable n’existe qu’en tant qu’idée. Nous compromettons clairement et avec force la capacité des générations futures et même de celles-ci de répondre à leurs besoins et de profiter des ressources que la Terre fournit. Comme il est bien dit: les faits parlent plus clairement que les mots.

Déficit écologique mondial. La source: Réseau mondial d’empreinte

Maintenant, après cette grande déception derrière les grands discours verts et la durabilité, nous pensons probablement maintenant: «L’homme est terrible! L’être humain est un virus! » -Comme beaucoup le disent maintenant quand on voit des images de la nature lors de ce « répit » qu’on lui donne avec quarantaine. Et tandis que nous accusons l’humanité et déchirons nos vêtements d’être « un animal insatiable et destructeur », certains pays et de nombreuses entreprises meurent de rire.

Au fur et à mesure que nous avançons, le Global Carbon Footprint Network nous dit que nous avons besoin d’environ 1,7 Terre pour répondre à nos besoins. Cependant, nous devons analyser attentivement cette généralisation. Si nous commençons à décomposer et démanteler la date du découvert et que nous la voyons en fonction des pays, nous commençons à voir des questions curieuses. Si tout le monde sur la planète agissait comme certains pays, alors les dates changeraient et nous voyons des faits intéressants. La date de découvert du Luxembourg 2020 est le 16 février; USA le 14 mars; Canada le 18 mars; Australie le 30 mars; La Norvège le 18 avril; La Suisse le 8 mai; Le Japon le 12 mai et donc tous les pays industrialisés seraient à court du budget écologique de la Terre avant le milieu de l’année.

D’autre part, d’autres pays ont des données différentes: comme le Mexique, il a sa date de découvert du 17 août; Panama le 21 septembre; Uruguay le 6 novembre; L’Irak le 7 décembre et enfin l’Indonésie le 18 décembre. Ni l’un ni l’autre n’atteint le souhait au moins de ne pas mettre fin au budget, mais il y a une grande différence entre la clôture du budget en octobre et en mars, comme les États-Unis et le Canada.

Découvert foncier par pays. La source: Réseau mondial d’empreinte

Si nous creusons plus profondément, il y a autre chose derrière les dates de découvert des pays. Si nous analysons les facteurs socio-économiques alors lil prétend que «l’humanité» est à court de ressources devient très risible lorsque nous apprenons deux faits fondamentaux.

D’une part, selon un rapport de Global Issues, en 2014, les 20% les plus riches du monde consommaient 86% de tous les biens et services dans le monde, tandis que les 20% les plus pauvres n’en consommaient que 1,3%. Briser cela encore plus loin, les 10% les plus pauvres ne représentaient que 0,5% et les 10% les plus riches 59% de toute la consommation mondiale. D’un autre côté, selon Oxfam, la moitié la plus pauvre de la population mondiale n’est responsable que d’environ 10% des émissions mondiales; cependant, il vit en très grande majorité dans les pays les plus vulnérables au changement climatique, tandis que les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables d’environ 50% des émissions mondiales.

Connaissant ces données, nous voyons qu’une autre histoire émerge là où ce n’est pas «l’humanité» qui est à l’origine de la crise. Si l’humanité a besoin de 1,7 planètes pour satisfaire ses besoins, c’est uniquement parce que le chiffre diminue en faisant la moyenne de la consommation des pays développés avec ceux «en développement»..

Ainsi, nous pouvons clairement voir quel est le problème. Ce n’est pas l’humanité; Ce sont des nations très particulières et à un autre niveau d’analyse, c’est l’hyper-consommation dans tous les pays des classes supérieures qui détruit rapidement la planète. Puissent ces données rompre un peu avec notre misanthropie et nous faire réfléchir sur les véritables causes de la grave crise environnementale mondiale.

