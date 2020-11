On s’attendait à ce que ce ne soit pas une élection sans accident, mais avec le grotesque Donald Trump se plaignant comme un enfant quand il a vu que le décompte des voix ne le favorise pas, bien sûr, les élections américaines de 2020 sont à la fois historiques et un exemple de pur ” grincer des dents »par l’actuel président de la nation. Mais qui va gagner?

Le nom du prochain président sur Facebook

L’avance des démocrates avec Joe Biden est déjà palpable, et son nom pourrait être annoncé dans quelques heures. Mais pour le moment, avec le décompte des voix non compté, rien ne peut encore être dit avec certitude, et il y a une cataracte de ‘Fake news’, de désinformation et des actions honteuses initiées par Trump pour saboter le processus.

Pour cette raison, tous les réseaux s’efforcent de garantir que seules les vraies données circulent à travers eux – une bonne preuve est que Twitter corrige systématiquement tous les messages Trump. Surtout Facebook, qui ne veut pas une répétition de 2016. Et Facebook sera celui qui vous informera lorsqu’il y aura un gagnant officiel.

Aussi sur Instagram

Facebook prévoit de mettre le nom du vainqueur de l’élection présidentielle américaine en tête de ses réseaux Facebook et Instagram, mais seulement lorsqu’elle est annoncée «par la majorité des médias de communication», selon le réseau social. La compagnie a également étiqueter les messages des candidats à la présidentielle avec un lien vers leur centre d’information sur les votesselon le porte-parole de Facebook Tom Reynolds dans un e-mail à The Verge.

Facebook prévoit d’afficher le nom du candidat dans les notifications en haut de Facebook et Instagram indiquant “ Le vainqueur présidentiel est annoncé – est le vainqueur prévu de l’élection présidentielle américaine de 2020 ” “.

Et ce ne sera pas un nom basé sur 1-2 sources, mais Facebook sera basé sur “une opinion majoritaire” de l’agence . ainsi que dans les tables de décision indépendantes dans les principaux médias, y compris ABC News, CBS News, Fox News, NBC News, CNN et Associated Press pour déterminer quand un vainqueur présidentiel est projeté.