-Les plateformes de vidéo ou de streaming ont connu une augmentation de 26% de leurs revenus mondiaux pendant la pandémie.

-Au cours des trois premiers mois de 2020, AMC Theatres a enregistré une perte nette comprise entre 2,12 milliards de dollars et 2,42 milliards de dollars.

-Les librairies du monde entier ont connu une augmentation significative: 1,4% entre 2019 et 2020, dans le cadre de la pandémie.

S’il y a eu un secteur touché par la pandémie de coronavirus, c’est bien le secteur du divertissement, puisqu’il a dû se battre en l’absence de concerts, de représentations théâtrales, de cinéma et de toutes sortes d’événements suspendus en raison de l’impossibilité de mettre les gens dans des lieux où ils seraient exposés à des infections à coronavirus. Dans ce cadre, il est nécessaire de souligner les zones de divertissement qui ont eu les effets les plus négatifs et celles qui ont été mieux loties.

Streaming: le grand gagnant

Pendant la pandémie, les plateformes de vidéo ou de streaming ont connu une augmentation de leur revenu mondial de 26% (un chiffre qui continuera sûrement de croître, doublant presque sa taille aux États-Unis: de 46,4 milliards de dollars en 2019, il ira à 66,8 billions de dollars en 2024), selon un rapport de PwC, Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024.

En revanche, les cinémas aux États-Unis, par exemple, ont subi de violents coups en raison de la situation alarmante que traverse le pays en raison de la pandémie. La nation nordique a été contrainte à la fermeture massive de salles de cinéma et à la rupture des contrats de projection avec la plupart des circuits de distribution. AMC Theatres, l’une des chaînes les plus connues du pays, dispose d’un réseau de 996 cinémas et 10 993 salles dans 15 pays à travers le monde. Rien qu’aux États-Unis, la société compte 630 cinémas avec 8 048 écrans. Au cours des trois premiers mois de 2020, la société a déclaré une perte nette comprise entre 2,12 milliards de dollars et 2,42 milliards de dollars.

Vous pouvez également lire:

Moins de Mexicains au régime après la fin de la quarantaine COVID-19

Réponse de Sears à l’envoi d’un Boing qui montre clairement la grave erreur du service en ligne

Bimbo attaque le nouvel étiquetage: « Il ne favorise pas la reformulation des produits »

En revanche, la télévision, bien qu’elle n’atteigne pas les niveaux d’audience du streaming, a augmenté ses notes, bien qu’elle ait diminué dans la publicité. En avril de cette année, Kantar lbope Media a réalisé une mesure d’audience dans les principaux pays de la région d’Amérique latine et a constaté qu’au cours des quatre dernières semaines, la consommation de télévision payante a augmenté de manière significative: 41% en Colombie, 32 au Brésil , 31 en Argentine, 23 au Chili et 22 pour cent au Mexique.

Téléphonie mobile

Les téléphones portables, en particulier le smartphone, sont un autre des objets gagnants de la pandémie. PwC estime que la consommation de données augmentera de 33,8% en 2020, pour atteindre 4,9 billions de mégaoctets (Mo) en 2024, contre 1,9 billion de Mo en 2019.

Au Mexique, selon une enquête menée par l’Universidad Panamericana auprès de 939 citoyens de plus de 18 ans, entre mars et mai de cette année, des rapports indiquent que pendant la pandémie, des personnes ont utilisé divers appareils électroniques dans leur vie quotidienne, tels que tablettes et ordinateurs. Les répondants ont déclaré passer en moyenne 3,1 heures par jour sur les réseaux sociaux, 2,6 heures sur la consommation de séries ou de vidéos et seulement 40 minutes sur les jeux vidéo.

Les librairies sont en hausse dans le monde

Contrairement à ce qui s’est passé au Mexique, où certaines librairies ont dû fermer en raison de la baisse des ventes, les librairies du monde entier ont connu une augmentation significative: 1,4% entre 2019 et 2020, pour atteindre 64,7 milliards de dollars. Cela a du sens étant donné que les gens se sont sûrement fournis une bonne quantité de matériel de lecture pour traverser les longues heures de quarantaine.