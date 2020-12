Quand à ce moment les alarmes se déclenchent avec une nouvelle souche de SRAS-CoV-2 et avec l’espoir placé sur l’arrivée imminente de vaccins qui veulent nous aider à sortir de ce cauchemar, nous devons parler de Radar Covid et de la nouvelle mise à jour qui est venir sur les appareils, qu’ils soient basés sur iOS ou Android.

Radar Covid atteint progressivement de plus en plus d’utilisateurs. Il est essentiel pour que cela réussisse, que le nombre de personnes qui l’installent soit le maximum possible et cette section est l’un des nouveaux que nous verrons dans cette mise à jour. Outre les statistiques, l’alerte de désactivation Bluetooth, le rappel périodique pour ouvrir l’application et d’autres nouvelles que nous allons maintenant passer en revue.

Maintenant avec plus d’informations

Maintenant on voit d’autres sections en bas de l’écran lors de l’entrée dans l’application. L’une de ces sections est celle correspondant aux statistiques, l’avant-dernière que nous trouvons. Ici, nous pouvons connaître le nombre de personnes qui ont téléchargé l’application, les points positifs générés et découverts grâce à Radar Covid ou les pays qui ont une connexion avec l’application.

C’est l’aspect le plus frappant, mais pas le seul. Et est-ce que c’est essayer rapprocher Covid Radar des personnes ayant un certain type de handicap et le rendre plus accessible, le contraste entre le texte et l’arrière-plan a été augmenté, le style des liens a été modifié ou l’option permettant d’agrandir le texte pour l’adapter à l’écran a été ajoutée pour faciliter la lecture par les personnes ayant un problème oculaire. .

On trouve aussi une nouvelle section de questions et réponses parmi lesquels l’utilisateur peut résoudre tous les doutes concernant l’application. De plus, nous avons un lien qui nous mène au site officiel avec des informations sur COVID.

Dans la dernière section, une autre des nouvelles, nous avons maintenant la possibilité de changer de langue, parmi lesquels le français est incorporé. Avec eux, nous pouvons également utiliser d’autres qui sont utilisés sur le territoire national.

Concernant le fonctionnement de l’application, maintenant Radar Covid a un avertissement en cas de désactivation de la connexion Bluetooth ainsi qu’un autre pour nous avertir qu’il peut être intéressant d’ouvrir l’application.

Et dans le cas d’un contact, Radar Covid signale maintenant le jours de quarantaine restant à remplir. De plus, la navigation est améliorée avec de nouveaux boutons pour «fermer» et «annuler».

N’oubliez pas que Radar Covid est gratuit Et que vous pouvez le télécharger à partir de n’importe quel téléphone avec iOS tant qu’il a au moins iOS 13 ou sur Android si votre mobile utilise au moins Android 6 (Marshmallow).

Radar Covid

