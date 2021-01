La Radeon RX 6700 deviendra la prochaine carte graphique d’AMD pour le marché du milieu de gamme et c’est, comme nos lecteurs réguliers le savent, une adaptation du GPU PS5 pour PC. Il y avait eu beaucoup de spéculations sur la position que les cœurs graphiques des consoles de nouvelle génération pourraient occuper, mais après la présentation des Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800 d’AMD il n’y a plus de doute, celui des positions PS5 directement dans le milieu de gamme et la Xbox Series X dans le milieu de gamme supérieur.

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de la Radeon RX 6700. Grâce aux fuites survenues ces dernières semaines nous avons pu découvrir ses spécifications clés, et nous savons également qu’il sera accompagné d’une version XT qui offrira une puissance plus élevée, même si en retour elle sera également plus chère. Cependant, nous n’avions pas de détails fiables sur sa possible date de sortie, un problème que, aujourd’hui, nous avons un peu plus clair.

Selon de nouvelles informations, publiées sur VideoCardz, les Radeon RX 6700 et Radeon RX 6700 XT sortiront en mars de cette année. Ils utiliseront un noyau graphique Navi 22 et, grâce à leur faible consommation, ils disposeront de versions pour ordinateurs portables de jeu axées sur l’offre d’un bon rapport qualité-prix. En termes de performances, la Radeon RX 6700 devrait être un peu au dessus du RX 5700 (entre 3% et 6% en moyenne), tandis que la Radeon RX 6700 XT se positionnera également légèrement au-dessus du RX 5700 XT (entre 2% et 4%).

Spécifications possibles et prix de la Radeon RX 6700

Noyau graphique Navi 22 à 7 nm (architecture RDNA 2). 36 UC actives avec 2304 shaders. Fréquence de travail inachevée, pourrait dépasser 2 GHz.144 unités de texturation. 36 unités pour le lancer de rayons. 64 unités raster. Bus 192 bits. 6 Go à 12 Go de mémoire GDDR6 à 14 GHz. TGP entre 156 et 146 watts.

Son prix devrait être approximativement de l’ordre de 249 euros (modèle de référence). Les modèles avec des conceptions personnalisées pourraient être plus chers.

Spécifications possibles et prix de la Radeon RX 6700 XT

Noyau graphique Navi 22 à 7 nm (architecture RDNA 2). 40 UC actives avec 2560 shaders. La fréquence de travail sans spécifier, doit dépasser 2 GHz.160 unités de texturation. 40 unités pour le lancer de rayons. 64 unités raster. Bus 192 bits. 6 Go-12 Go de mémoire GDDR6 à 14 GHz. TGP entre 186 et 211 watts.

Ce modèle sera plus puissant et plus cher que le précédent, mais il ne doit pas dépasser la barrière de 299 euros, au moins dans votre conception de référence.