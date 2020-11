Le jeu atteindra une résolution 4K et jusqu’à 120 FPS pour rester l’un des esports de référence.

Rainbow Six Siege est un autre jeu qui vise à faire le saut vers la nouvelle génération de consoles. Ubisoft a déjà annoncé il y a quelque temps que son jeu de tir multijoueur Il allait être présent sur PS5 et Xbox Series X, mais maintenant, avec un nouveau trailer, il a présenté sa date de sortie et détaillé l’actualité de ces versions.

Les batailles tactiques de R6 Siege ressembleront à jamais auparavant sur PS5 et Xbox SeriesLa version PS5 et Xbox Series X de Rainbow Six Siege sera disponible sur le 1er décembre et aura un résolution à 4K et pourra atteindre jusqu’à 120 FPS. De plus, cela permettra des progrès croisés dans la même famille de systèmes, afin que vous puissiez continuer vos jeux dans les nouveaux systèmes, dans une version que vous pourrez mettre à jour gratuitement si vous possédez déjà la version du jeu sur PS4 ou Xbox One.

Ubisoft lui-même a déjà déclaré à plus d’une occasion qu’il souhaitait continuer à accorder une grande importance à Rainbow Six Siege, car il est devenu l’une des références dans le paysage concurrentiel et avec des événements ambitieux tels que Coupe du monde R6 2021 Ils veulent que les joueurs continuent à consacrer de nombreuses heures à cette proposition multijoueur, dans l’espoir de gagner de nouveaux adeptes pour découvrir leurs jeux passionnants sur la nouvelle génération de consoles.

Si vous voulez en savoir plus détails sur Rainbow Six SiegeEn attendant ce qui pourrait arriver dans les mois à venir, nous vous recommandons de passer à côté de ce rapport sur son évolution après 5 ans sur le marché.

