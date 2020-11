Ubisoft continue de fournir d’excellentes nouvelles aux joueurs, cette fois avec des nouvelles liées à la nouvelle génération de consoles et son spectaculaire Rainbow Six Siege. À ce jour, c’est toujours l’un des titres les plus réussis de l’entreprise et c’est que peu importe le temps que cela prend, il continue d’attirer une large communauté de joueurs et même obtenir une excellente position dans l’eSport.

Son succès l’a amené à devenir l’une des grandes références et beaucoup espéraient connaître le moment où le jeu ferait enfin le saut vers la nouvelle génération. Une première pour laquelle nous n’aurons pas à attendre longtemps car, tout comme a confirmé l’entreprise, ce sera le 1er décembre lorsque les joueurs peuvent enfin profiter de la version Xbox Series X et PlayStation 5.

Tous les joueurs qui décident de mettre à jour vers la nouvelle version pourront maintenir les progrès réalisés et ttous les articles achetés dans la même famille (par exemple, de PS4 à PS5) grâce à l’utilisation d’Ubisoft Connect. Malheureusement, ce qui ne sera pas disponible sera le jeu entre plateformes puisque, comme l’a indiqué la société française, il ne sera pas présent au lancement.

Bien sûr, bientôt cette fonction souhaitée sera intégrée avec les grandes améliorations que le jeu recevra. Et, à travers le blog, la société a confirmé qu’il y aurait des améliorations en termes de performances, de résolution et même lorsqu’il s’agit de vivre l’expérience. Après tout, le titre profitera des fonctionnalités uniques du contrôleur PS5 avec son technologie haptique et bien plus encore.