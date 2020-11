Kombat Pass 2 ouvre le 17 novembre avec John Rambo comme l’un de ses grands protagonistes.

À partir du moment où la présence de Rambo dans Mortal Kombat 11 est devenue officielle, les fans de la cinéma d’action ils ont commencé à imaginer à quel point le combat serait passionnant entre ce personnage et Terminator, un autre des combattants du fantastique Mortal Kombat 11: Ultime, et dans l’équipe de Studios NetherRealm ont réalisé ce rêve avec une vidéo aussi sanglante, brutale et drôle que vous attendez des responsables de la saga Mortal Kombat.

Rambo sera disponible le 17 novembre aux côtés des éditions Mortal Kombat 11 pour la nouvelle générationLes deux personnages ont été transférés dans cet univers brutal en préservant leurs traits et mouvements les plus emblématiques, avec un violence excessive qui ravira les fans des films Rambo et Terminator. Quand pouvons-nous profiter de ce combat acharné dans nos maisons? Le personnage joué par Sylvester Stallone sera disponible sur 17 novembre dans le cadre du Kombat Pack 2, et son incarnation dans Mortal Kombat inclura la voix et l’apparence de l’acteur dans First Blood, son premier film, ainsi que plusieurs designs alternatifs inspirés de Rambo: Cornered, Part 2 et Rambo III.

Les combattants de Kombat Pass 2, avec Rambo à la barre.

Si nous parlons de Terminator, cela montre l’apparence du T-800 dans Terminator: Dark Fate, et comme le personnage précédent, il a la voix d’Arnold Schwarzenegger. On vous a déjà dit que ce nouveau Kombat Pack 2 s’accompagne de l’adaptation de Mortal Kombat 11 sur PS5 et Xbox Series. Comme pour les autres jeux vidéo récents, ceux qui ont l’original sur PS4 et Xbox One pourront mise à jour gratuite votre jeu pour profiter des améliorations de nouvelle génération, y compris des temps de chargement plus courts.

En plus de Rambo, nous aurons bientôt l’occasion de nous battre avec un autre des personnages les plus reconnus de la saga Mortal Kombat. Il y a quelques jours à peine, nous vous avions montré le premier trailer de Mileena dans Mortal Kombat 11.

En savoir plus: Mortal Kombat 11, Rambo et Terminator.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');