Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, Take-Two a soumis une offre d’achat de Codemasters et le studio de voitures de course était prêt à l’accepter. Cela dit, il semble que la situation sera plus compliquée que cela, puisque de nouveaux rapports suggèrent qu’EA souhaite acquérir cette société.

Selon les informations de Sky News, Electronic Arts s’est faufilé dans l’accord entre Codemasters et Take-Two, qui devait être officiellement clôturé l’année prochaine. Ceci car il travaille avec différents banquiers UBS pour faire une proposition qui dépasse les quelque 980 millions de dollars que Take-Two a offert au développeur et distributeur de voitures de course.

Il est important de noter que, pour le moment, on ne sait pas exactement combien Eletronic Arts offrirait par Codemasters. Cela dit, on pense qu’il est prêt à payer beaucoup plus que la valeur de l’étude à la clôture du marché vendredi dernier.

On ne sait pas non plus si Take-Two sera prêt à égaler ou à dépasser l’offre d’Electronic Arts. Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Enfin, il convient de noter qu’Electronic Arts et Codemasters n’ont pas fait de commentaires à ce sujet. Ainsi, bien que l’information provienne d’un moyen de communication considéré comme fiable, nous vous recommandons de la prendre avec un grain de sel. Nous vous dirons si quelque chose se passe dans les prochains jours.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Codemasters.