Tous les Jeux Olympiques de l’ère moderne suscitent de l’attente, car pendant quelques jours le monde concentre son attention sur une ville et un pays, une opportunité qui sert à faire connaître la culture et toutes les caractéristiques importantes et représentatives de sa société. Par conséquent, l’idée de voir enfin une édition se tenir à Tokyo, au Japon, était assez attrayante. Malheureusement, la pandémie COVID-19 qui a frappé le monde en 2020 a provoqué son report et, semble-t-il, empêchera sa célébration.

Les Jeux olympiques de Tokyo seraient sur le point d’être annulés

Selon les informations du Times, les Jeux Olympiques de Tokyo seront définitivement annulés en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 et de l’impossibilité d’atteindre la stabilité et la normalité même avec les campagnes de vaccination initiales. Selon les médias, la décision aurait déjà été prise en privé par le gouvernement japonais, qui a analysé la situation et déterminé qu’il était impossible de tenir les jeux dans un environnement approprié. Bien qu’il ne soit pas encore définitif, l’impact toucherait différents secteurs, y compris le divertissement et les jeux vidéo, car il ne faut pas oublier que la présentation de Tokyo 2020 incluait du contenu d’anime, comme Captain Tsubasa, et Mario était en charge de la réalisation du annonce officielle.

Le gouvernement japonais a conclu en privé que les Jeux olympiques de Tokyo devront être annulés en raison du coronavirus, et l’accent est maintenant mis sur la sécurisation des Jeux pour la ville au cours de la prochaine année disponible, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30 – The Times (@thetimes) 21 janvier 2021

Évidemment, la décision, si elle est officialisée, prend également en compte le déversement économique attendu et les accords commerciaux conclus pour ces Jeux Olympiques qui devaient se tenir du 23 juillet au 8 août, et qui verraient les Jeux Paralympiques. du 24 août au 5 septembre. En ce sens, la situation actuelle de la pandémie rend impossible le tourisme et les activités commerciales, en plus de ce que les attentes concernant les investissements diminueraient.

Il convient de mentionner que, jusqu’à présent, ni le gouvernement japonais, ni le Comité international olympique n’ont confirmé que les Jeux Olympiques de Tokyo avaient été annulés. En fait, il y a quelques heures, Thomas Bach, président du CIO, a assuré que les jeux se tiendraient aux dates stipulées et qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle ils ne pouvaient pas avoir lieu. En ce sens, on pourrait bien considérer la stratégie appliquée par la NBA lors de l’adaptation d’un complexe dans les installations de Disney à Orlando, où la saison 2019-2020 pourrait se conclure sans revers et sans contagion.

Enfin, le rapport du Times a souligné que l’objectif du Japon après l’annulation de ses Jeux Olympiques est de se présenter pour l’édition 2032 et si tel est le cas, l’histoire continuera à priver la nation japonaise d’un Jeux Olympiques, rappelant que ceux de 1940 n’a pas été réalisée à cause de la Seconde Guerre mondiale et le Japon a dû abandonner son quartier général en raison du conflit international.

