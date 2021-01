Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vicarious Visions travaille sur un projet Diablo depuis 2020

Ce n’est un secret pour personne que les choses ne se sont pas bien passées chez Blizzard ces dernières années et que la société, l’une des plus emblématiques de la scène du jeu sur PC, s’est retrouvée sur un terrain instable et sous un nuage de doutes, de rumeurs et de spéculations sur son Projets. Aujourd’hui, la communauté et l’industrie ont été surpris d’apprendre que Vicarious Visions, un studio avec une histoire intéressante et responsable de la remastérisation de Tony Hawk’s Pro Skater et Crash Bandicoot, a été absorbé par Blizzard et il y a quelques instants, le projet a été révélé officieusement. ils ont travaillé dessus.

Après que l’intégration de Vicarious Visions dans Blizzard ait été officialisée, Jason Schreier, un journaliste de Bloomberg, a complété les informations en révélant que le studio ne travaille sur rien de plus et rien de moins qu’un remake de Diablo II. Selon les informations, Vicarious Visions a repris ce projet depuis l’année dernière et pour que cela se produise, Blizzard a dû démanteler Team 1, une équipe qui jusqu’à l’automne 2020 était responsable de ce remake.

Blizzard a déclaré aujourd’hui qu’il absorbait des visions vicariantes. Ce qu’il n’a pas dit: – VV travaille sur un remake de Diablo II

– L’équipe 1, “l’équipe classique” de Blizzard, a été discrètement démantelée l’automne dernier Nouveau de ma part, y compris un aperçu de WC3 Reforged: https://t.co/VGczypoBPi – Jason Schreier (@jasonschreier) 22 janvier 2021

Adieu à l’équipe responsable de StarCraft II et Heroes of the Storm

Que signifie le démantèlement de l’équipe 1? Eh bien, l’équipe responsable de StarCraft II, Heroes of the Storm, StarCraft Remastered et Warcraft 3 Reforged n’existe plus. En ce sens, il semble que Warcraft III: Reforged aurait été le jeu qui a défini le destin de cette équipe puisque sa mauvaise réception et sa faible note Metacritic, la plus basse de l’histoire d’un jeu Blizzard en fait, aurait été la baisse qui a renversé le verre. Cependant, selon Schreier, ce ne serait pas correctement la faute de l’équipe 1, mais plutôt la mauvaise gestion de Warcraft III: Reforged par Blizzard, il souligne même, sur la base de documents obtenus par Bloomberg et de témoignages anonymes, que Blizzard a annoncé le jeu. En 2018 et 2019, il a commencé les préventes sans avertir l’équipe 1, donc la pression est devenue intenable et le jeu est sorti dans un état qui a irrité les fans.

Jusqu’à présent, Blizzard n’a pas confirmé que Vicarious Visions travaillait sur le remake de Diablo II, mais selon les rapports et les informations qui ont émergé, il semble que ce soit un secret de polichinelle qui est sur le point d’être confirmé.

