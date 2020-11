Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/11/2020 12h26

L’un des objectifs les plus importants pour Xbox Avec cette nouvelle génération de consoles, c’est améliorer sa présence sur le marché japonais, et il semble que l’entreprise y soit vraiment très engagée. Un rapport récent de Bloomberg révèle que Microsoft a été en contact avec différents développeurs japonais pour une éventuelle acquisition.

«Plusieurs développeurs au Japon, des plus petits aux plus grands, disent avoir été contactés par Microsoft pour être achetés. Ils ont demandé à ne pas être identifiés car les pourparlers étaient privés et ils ont refusé de donner des détails sur les négociations. “

Sarah Bond, qui supervise les relations extérieures pour Microsoft, a également mentionné que Xbox a renforcé ses liens avec les développeurs japonais pour apporter plus de ses jeux à Xbox. L’un d’eux est Koei Tecmo, qui a envisagé de sortir plus de jeux pour Xbox Oui Phil Spencer et le reste de l’équipe continue de montrer son intérêt pour Japon.

