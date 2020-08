Vous avez sûrement entendu parler du trading social. Que ce ne soit rien de plus que des investissements, des achats et des ventes d’actions et d’actifs, est accessible à tous. Avec eToro, vous pouvez répliquer les transactions des investisseurs sur divers marchés financiers. De cette façon, vous pouvez faire des profits grâce aux vrais experts.

Cependant, vous devrez avoir un compte sur cette excellente plateforme pour pouvoir entrer dans le monde des investissements. De la monnaie fiduciaire aux crypto-monnaies comme Bitcoin. Il vous suffit de suivre les recommandations de cet article pour avoir votre propre compte eToro.

Étapes pour créer votre propre compte eToro

Tout d’abord, vous devrez accéder au site officiel d’eToro:

Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton «S’inscrire maintenant».

Maintenant, une nouvelle fenêtre apparaîtra avec un formulaire à remplir. Vous devez remplir tous les champs de: Nom, Prénom, Nom d’utilisateur, Email, Mot de passe et Téléphone. De plus, vous devez cliquer sur les deux cases à cocher pour accepter les conditions d’utilisation. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous devez appuyer sur le bouton «Créer un compte».

Vous serez sur la plateforme eToro

Créer un compte sur eToro est très simple, vous l’avez déjà. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit dans la fenêtre principale, ils vous demanderont de fournir toutes les informations nécessaires pour compléter votre profil dans l’écosystème.

Sur le côté gauche de la fenêtre principale d’eToro, vous verrez qu’il y a un panneau d’action. De plus, à partir de là, vous pouvez effectuer toutes les opérations avec votre compte, vous pouvez même déposer vos fonds ici.

De même, comme le font de nombreuses plateformes d’investissement, vous pouvez changer votre compte réel pour un compte virtuel. Par conséquent, vous devez cliquer sur le bouton désigné et passer de «Real Portfolio» à «Virtual Portfolio».

De cette façon, vous aurez déjà votre compte eToro, avec lui, vous pourrez négocier et investir dans des bourses du monde entier, et vous pourrez également investir dans des actifs. Enfin, il ne vous reste plus qu’à suivre ces étapes pour gagner de l’argent en investissant avec eToro.

