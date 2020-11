Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 13:03

Depuis juillet, il a été confirmé que Mer des voleurs serait optimisé pour Xbox Series X et Series S, mais maintenant ses développeurs ont confirmé exactement ce que nous pouvons attendre de ces versions de nouvelle génération, et nous le partageons ici avec vous.

Via Twitter, ses développeurs ont expliqué ce qui suit:

Vous êtes impatient de parcourir la Xbox Series X ou la Xbox Series S? Voici les principales optimisations pour votre expérience Sea of ​​Thieves de nouvelle génération: – Amélioration des temps de chargement – 4K, 60FPS sur Xbox Series X – 1080p, 60 FPS sur Xbox Series S “

Vous avez hâte de mettre les voiles sur Xbox Series X ou Xbox Series S? Voici les principales optimisations pour votre expérience Sea of ​​Thieves de nouvelle génération, alors préparez-vous à profiter d’un fracas soyeux et lisse: ⏱️ Temps de chargement améliorés

⬛ 4K, 60FPS sur Xbox Series X

⬜ 1080p, 60FPS sur Xbox Series S pic.twitter.com/RESsON2uxZ – Sea of ​​Thieves (@SeaOfThieves) 4 novembre 2020

Il est à noter que ce qui précède est décrit comme des “optimisations clés”, donc il pourrait y avoir plus de nouvelles que ses développeurs n’ont pas encore partagées, cependant, cela nous donne une bonne idée des performances auxquelles nous pouvons nous attendre dans les nouveaux systèmes.

