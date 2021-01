Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La Fondation Raspberrry Pi Il ne cesse de surprendre et de lancer de nouveaux produits sur le marché, caractérisés par leur qualité et surtout leur faible coût. Il y a quelques mois, ils ont lancé le Raspberry Pi 400, l’un des mini-ordinateurs les moins chers du marché, maintenant la société est une fois de plus surprenante avec sa plus petite carte créée à ce jour et aussi la moins chère.

Ce microcontrôleur s’appelle Raspberry Pi Pico et dispose d’un SoC RP2040 conçu par eux-mêmes, ainsi que d’un processeur ARM Cortex-M0 + dual-core, pas mal si l’on considère que ce microcontrôleur ne coûte que 4 dollars. Oui, vous avez bien lu, 4 $. Et c’est le but pour lequel la Fondation Raspberry Pi existe, être en mesure d’apporter de la programmation au plus grand nombre à un prix de bonne qualité et bas.

Ce microcontrôleur est accompagné de 264 Ko de SRAM, de 2 Mo de mémoire Flash, d’une connectivité USB 1.1 et également d’un port IO 26 broches, afin que les utilisateurs puissent donner vie à leurs projets.

C’est sans aucun doute une grande réussite pour l’entreprise, puisqu’elle travaille sur ce produit depuis fin 2016, donc ce minuscule microcontrôleur signifie des années et des années d’efforts. Pour plus d’informations sur le Raspberry Pi Pico, vous pouvez consulter le site Web de la Raspberry Pi Foundation.

