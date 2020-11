De nombreux joueurs ont déjà commencé leur compte à rebours personnel pour assister à la grande première de la PlayStation 5. La nouvelle console de Sony est l’une des plus attendues et désirées par les joueurs. Et ce n’est pas surprenant car cela représente une révolution tant sur le plan technique que sur le plan de l’amélioration du gameplay des utilisateurs. Mais il y a encore des joueurs qui attendent la confirmation de certains titres affichés lors de la présentation de la console.

Même si Remake des âmes des démons Oui Spider-Man Miles Morales semble le plus prometteur, de nombreux joueurs sont impatients de voir des titres comme Ratchet and Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 Oui Horizon: Ouest interdit. Des titres qui nous ont laissé sans voix lors de la présentation et qui pourraient être plus proches que prévu, comme le suggère la dernière annonce PS5 partagée par la société que vous pouvez trouver à propos de cette actualité.

Dans cette annonce, dans un petit message, il est mentionné que Ratchet and Clank: Rift Apart et Gran Turismo sortent au premier semestre 2021. Autrement dit, accompagnés de Returnal, ils pourraient être très présents au début de la nouvelle année. Mais qu’en est-il d’Horizon: Forbidden West? Selon la société, malheureusement, les joueurs PS4 et PS5 devront attendre un peu plus longtemps car le jeu prévoit de sortir dans la seconde moitié de 2021.

De cette façon, nous pouvons nous préparer à la nouvelle génération. Et, bien que nous ne connaissions pas de date pour des titres surprenants comme God of War Ragnarok, nous avons d’excellentes propositions de lancement. Et en plus, nous profiterons pleinement de la rétrocompatibilité de la console, ce qui garantira une meilleure expérience aux utilisateurs.