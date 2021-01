De nombreux joueurs sont impatients de voir de bonnes nouvelles arriver sur la console de nouvelle génération de Sony. Mais non, ces souhaits ne se limitent pas aux propositions multiplateformes, mais nombreux sont ceux qui ont hâte de voir l’actualité qui arrivera en termes de titres exclusifs, l’un d’entre eux étant le Ratchet and Clank unique: Rift Apart.

Pendant des années, la possibilité de son retour avec la nouvelle génération avait été envisagée. Et heureusement, C’était lors d’une présentation PlayStation 5 où nous pourrions voir cette grande confirmation. Mais pour le moment, il nous manque beaucoup d’informations sur le jeu, comme sa date de sortie. Bien que, heureusement, les développeurs voulaient partager quelques nouvelles.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Sony

Le directeur du jeu de livraison avait un super interview avec GamesRadar, où il a confirmé certains points intéressants du travail. Par exemple, comment le contrôleur DualSense affectera la sensation de l’arme. Chaque arme aura une sensation différente dans les mains du joueur, ce qui rendra l’expérience beaucoup plus proche et plus satisfaisante, garantissant toujours le meilleur résultat.

En fait, il souligne que ce sera très intéressant grâce aux déclencheurs adaptatifs personnalisables pour chaque arme, qui ajoutent des fonctions lors de la compression. Non seulement ce sera une grande révolution en ce qui concerne la visualisation à l’écran, mais ce sera également une grande merveille en matière de gameplay. Bien sûr, pour le moment il faut attendre pour pouvoir profiter Ratchet and Clank: action Rift Away sur PlayStation 5.