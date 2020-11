Avec la nouvelle génération de plus en plus proche, de nombreux joueurs doutent des titres qui seront ou ne seront pas disponibles dans la nouvelle et la prochaine génération. Après tout, nous nous trouvons d’une part avec Remake des âmes des démons, une œuvre qui sera exclusive à PlayStation 5, tandis que Marvels Spider-Man: Miles Morales ce sera une première pour la génération actuelle et la suivante. Mais, Qu’en est-il de Ratchet et Clank Rift Apart?

Les dernières rumeurs ont fait état de la possibilité que le travail soit également publié sur la génération actuelle de consoles. Mais l’étude en charge de sa grande création est très claire: le titre sera exclusif à la nouvelle console. De cette manière, il nie la possibilité qu’il puisse être publié sur une autre console autre que PlayStation 5, même pas sur la console de génération actuelle.

Cette déclaration ont partagé via les réseaux sociaux, voulant mettre fin aux rumeurs et insinuations qui mentionnaient que le jeu serait disponible sur d’autres plateformes. Après tout, le studio a clairement indiqué dès le début que son jeu était destiné à tirer pleinement parti des fonctionnalités présentes dans la nouvelle génération et de sa manette.

Pour le moment on ne sait pas quand aura lieu la grande première, même si nous savons déjà que l’entreprise valorise sa possible première début 2021. Bien sûr, nous savons que ce sera une œuvre unique puisque notre personnage pourra sauter d’une dimension à l’autre pour remplir une mission que, pour le moment, nous ne connaissons pas. Mais nous aurons devant nous la possibilité de gérer plus d’un personnage, même s’il faudra attendre un peu plus longtemps pour savoir à quoi ressemblera cette grande expérience.