Razer Il ne fait pas que des ordinateurs ou des périphériques pour les joueurs. Depuis le début de la pandémie, l’entreprise a fabriqué des masques pour empêcher la propagation du COVID-19 et maintenant vous prévoyez de passer à l’étape suivante. Au cours de sa vague d’annonces au CES 2021, un Masque n95 conçu pour le consommateur final.

Connu comme Projet Hazel, le masque est le est la réponse à une nouvelle normalité qui nécessite l’utilisation d’équipements «sûrs, sociaux et durables». Le masque de qualité N95 protège l’utilisateur contre la propagation du SARS-CoV 2 et d’autres micro-organismes.

En termes de spécifications, Project Hazel a deux zones circulaires qui permettent l’entrée d’air frais et aident à évacuer la chaleur provoquée lors de l’expiration. Les deux entrées filtrer l’air, y compris le CO2 que nous expulsons.

Le corps est conçu avec un plastique recyclé et un bracelet en silicone qui s’adapte à la forme du visage. L’une de ses principales caractéristiques est que c’est translucide, afin que d’autres personnes puissent voir les mouvements de votre bouche lorsque vous parlez. Combiné avec le microphone et amplificateurs intégrés, nous n’aurons pas de problèmes avec la distorsion de la voix qui se produit avec les masques conventionnels.

Le masque Razer comprend des LED Chroma personnalisables

Project Hazel est disponible en couleurs noir et blanc et comprend des LED Chroma sur le bord des filtres. Razer mise sur la composante sociale et nous ne serions pas surpris si les lumières pouvaient être personnalisées à l’aide de son logiciel Synapse.

Bien que Razer assure que ce masque est de qualité chirurgicale, le dispositif devra être approuvé par les autorités sanitaires de chaque pays. Comme mesure supplémentaire de désinfection, le masque est stocké dans une boîte qui a de la lumière UV capable de tuer les virus. Selon The Verge, Razer a mentionné que ce dernier n’était qu’un concept.

Pour le moment on ne sait pas si Project Hazel arrivera sur le marché et quel en sera le prix. Si cela se concrétise, Razer rejoindra le groupe de fabricants tentant leur chance dans le domaine des masques. En 2020 et quelques mois après le début de la pandémie, Xiaomi a annoncé le masque intelligent KN95 qui a été distribué en Chine et dans d’autres pays du monde.

Si 2021 sera l’année de la vaccination de masse, l’utilisation de masques sera indispensable et nous ne nous en débarrasserons pas avant longtemps. La proposition de Project Hazel concerne un produit à usage quotidien qui fait partie de votre collection, presque comme vos claviers ou souris.

